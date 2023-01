La scuola del futuro, ecco gli appuntamenti degli open-day

COMACCHIO

In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2023-2024, le scuole comacchiesi apriranno le loro porte a famiglie e futuri alunni. Oggi, dalle 14.30 alle 17, si terrà l’ultimo open day dell’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’. I docenti e gli alunni della scuola superiore saranno a disposizione dei ragazzi di terza media in orientamento per esercitazioni pratiche dimostrative e per tour guidati nei laboratori e nei settori dei tre indirizzi di studio: Tecnico Economico settore Turismo, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica. Sarà possibile effettuare colloqui personalizzati di orientamento con i professori e avere supporto tecnico per l’inoltro delle iscrizioni (la scelta della scuola superiore va effettuata entro il 30 gennaio).

La prossima settimana sono previsti appuntamenti con gli open day anche alle scuole dell’Istituto comprensivo di Porto Garibaldi: il 16 gennaio dalle 15 alle 16.30 l’appuntamento sarà alla scuola primaria di Porto Garibaldi in via Caiazzo; il 18 gennaio dalle 15 alle 16.30 alla scuola primaria di via Boiardo a Lido degli Estensi, mentre il 19 gennaio dalle 16.45 alle 18 sarà la volta della scuola dell’Infanzia ‘Giglio Zarattini’ di Lido degli Estensi. Open day sono previsti anche nelle scuole paritarie dell’Infanzia comacchiesi, coordinate da Fism Ferrara e convenzionate con il Comune di Comacchio: il 17 gennaio, si potrà visitare la scuola ‘Nostra Signora di Lourdes’ di Comacchio; il 18 e 25 dicembre aprirà le proprie porte la scuola ‘Santa Maria Bertilla’ di Volania; il 21 gennaio la scuola ‘Giulia Billiart’ di San Giuseppe e il 26 gennaio della scuola ‘S. Antonio’ di Porto Garibaldi.

v.f.