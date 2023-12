La scuola del futuro. Liceo musicale, la svolta. La Regione: "Disponibile"

"La Regione si rende disponibile ad accompagnare il processo sul territorio per creare le condizioni per un’attivazione nella prossima programmazione". Sono queste le parole espresse dall’assessore regionale alla scuola, Paola Salomoni, nel corso della conferenza regionale scuola e formazione che Provincia e Comune "colgono positivamente", per avviare il percorso di attivazione del Liceo musicale nel territorio estense, in analogia con quanto già accaduto in altre province emiliano romagnole.

La proposta del nuovo indirizzo proviene dal Liceo Carducci, dopo l’approvazione del Consiglio d’istituto e del collegio docenti della scuola di via Canapa, con successivi pareri favorevoli il 10 novembre scorso della conferenza provinciale di coordinamento ("subordinato alla disponibilità di organico") e del Consiglio provinciale nella seduta del 22 novembre. Identico parere favorevole ha espresso anche il Comune estense, durante la conferenza regionale della scorsa settimana. La pronuncia definitiva espressa dalla sede regionale di viale Aldo Moro, dunque, pur rilevando la criticità, per ora, "della insufficiente – così una nota – rete di sostegno finanziario del territorio", lascia però la porta aperta all’attuazione del nuovo indirizzo, individuando un percorso di verifica delle condizioni di sostenibilità nella programmazione dell’offerta formativa del prossimo anno scolastico 2024-2025.

"Apprezzo l’impegno dell’assessore Paola Salomoni – il commento che arriva dal presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani – per un’istanza che concretamente è espressa dalla scuola e dal territorio ferraresi".

