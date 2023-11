La scuola di Baura sarà intitolata a Piero Angela

Sarà intitolata a Piero Angela la scuola secondaria di primo grado di Baura. Accogliendo una proposta giunta dall’istituto comprensivo Don Milani, l’istituto di via Monte Oliveto 119 porterà il nome del celebre giornalista e divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto del 2022. L’ok dalla giunta è arrivato nella mattinata di ieri. La proposta di delibera è dell’assessore alla Cultura e presidente della commissione Toponomastica, Marco Gulinelli. Via libera è stato dato anche alla dedica a Bruno Farber della scuola primaria di San Martino (via Polina 6). Farber fu il più giovane deportato, di origine goriziana, ucciso ad Auschwitz. Aveva 3 mesi e 19 giorni.

Anche in questo caso l’amministrazione ha accolto una richiesta, giunta dal direttore dell’Archivio di Stato Davide Guarnieri. Entrambe le domande sono transitate dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

"Ringraziamo – ha detto il sindaco Alan Fabbri – coloro che hanno collaborato con proposte costruttive e di valore".

"Nei luoghi pubblici – prosegue il primo cittadino –, e con particolare riferimento nelle scuole, si consolida la memoria storica e di chi ne è stato protagonista. Con l’intitolazione a Bruno Farber rinnoviamo il ricordo doloroso della Shoah e la consapevolezza dell’orrore che fu l’Olocausto, come insegnamento, e monito, perenne alle nuove generazioni, e non solo. Con l’intitolazione a Piero Angela, richiesta che parte proprio dalla scuola, celebriamo la stima verso una figura che ha contribuito a diffondere in vasta parte del pubblico la conoscenza, rendendo facili anche i concetti più difficili, stimolando sempre la genuina curiosità nei confronti del mondo e dell’uomo".

Dopo l’approvazione di giunta, le delibere saranno inoltrate all’ufficio scolastico territoriale (trattandosi di intitolazioni di scuole), quindi sarà informata la prefettura, che disporrà il via libera definitivo alle intitolazioni.