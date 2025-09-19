La scuola di musica di Tresigallo accoglie i ragazzi. Stasera un open day per conoscere i docenti e i corsi

La scuola di musica di Tresigallo è pronta ad iniziare un nuovo anno scolastico ricco di proposte educative per appassionati di tutte le età, con un open day stasera alle 18 al Teatro ‘900 di Tresigallo. L’offerta formativa per l’anno 2025/26 include un totale di 15 corsi, con la possibilità di partecipare a diverse attività, tra lezioni individuali, laboratori e musica d’insieme.

In cattedra ci saranno per Chitarra Roberto Felloni e Luca Longhini, per Pianoforte Matteo Forlani, Valentina Turolla e Monica Paparella. Per Musicoterapia, Laboratorio per bambini (3-5 anni e 6-9 anni) e Violino Federica Basile, per Clarinetto, Sax e Orchestra Giovanile Ilaria Ferrari, per Propedeutica Alberto Zamboni, per Basso Elettrico e Musica Insieme moderna Andrea Marchesin, per Batteria/Percussioni Marco Cirelli e Roberto Toschi, per Canto Gloria Aleotti e Tiziana Realdini. Per Tromba/Ottoni Antonello del Sordo e infine, per Flauto Traverso Giulia Pareschi.

La scuola offre in comodato d’uso gratuito per due anni gli strumenti musicali (flauto, clarinetto, saxofono, percussioni, ottoni) favorendo così la partecipazione e l’accesso alla formazione musicale anche a chi non possiede già uno strumento. Le lezioni si svolgeranno da metà settembre fino a giugno, con la scuola aperta dal lunedì al sabato per sei giorni a settimana.

Per presentare l’offerta formativa e conoscere i docenti, la scuola di musica di Tresigallo organizza L’evento di stasera sarà un’occasione unica per scoprire i dettagli dei corsi, conoscere gli insegnanti e provare gli strumenti. I corsi sono aperti a tutti, dai 3 anni in su, e prevedono un percorso didattico suddiviso in: Lezioni individuali per sviluppare le competenze specifiche dello strumento, Laboratori per attività musicali creative e di gruppo, Musica d’insieme per vivere l’esperienza della musica in gruppo e apprendere l’arte dell’ensemble.

Le lezioni si terranno principalmente presso la scuola di musica di Tresigallo, situata in via Gramsci 2. Inoltre, la scuola offre corsi in due succursali: una nella scuola primaria di Ostellato e un’altra nella scuola primaria di Migliarino, dove sono attivi i corsi di Flauto, Propedeutica, Clarinetto e Saxofono. Per informazioni, è possibile contattare l’indirizzo info@filarmonicatresigallo.it o al numero di telefono 0533-601319.