La ’Scuola di sviluppo’: "Idee per il territorio"

Partirà con una summer school all’oasi di Cannaviè il secondo anno della scuola di sviluppo territoriale – partner il Resto del Carlino – , nata nel 2023 con l’obiettivo di formare la classe dirigente del futuro, esito di una coprogettazione che ha visto coinvolti, insieme ad alcuni rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti: Confcooperative Ferrara, CNA Ferrara, Confartigianato Ferrara, Confindustria Ferrara, Confagricoltura Ferrara, Legacoop Estense, Fondazione Navarra e Emilbanca, enti che ne sono il comitato promotore, aperto ad altre realtà del territorio interessate. La scuola è supportata da Università, Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Fondazione Navarra, Forum del Terzo Settore e Ufficio Scolastico Territoriale. La Summer School è il corso di inserimento alla Scuola di Sviluppo Territoriale, avrà una durata di tre giorni, dal 2 al 4 settembre, e darà agli studenti i contenuti e la metodologia per affrontare la scuola, con momenti di formazione e di socialità.

I relatori delle giornate saranno: Giulio Quaggiotto, ricercatore e innovator advisor, Gianluigi Bovini, statistico e demografo, Chiara Bacilieri, head of data di Lifeed, Alessandro Rossi, referente ambiente, energia e sostenibilità di Anci e Valentina Mini, docente di statistica di Unife. "Chiudiamo il primo anno di un progetto pionieristico, innovativo sul piano locale e nazionale – spiega Ruggero Villani, presidente della scuola – che ha suscitato interesse anche negli enti pubblici locali, Regione Emilia Romagna e Comune di Ferrara. Il secondo anno parte con una summer school, poi si terranno, a cadenza mensile, 10 lezioni sui vari temi di interesse dello sviluppo territoriale. Stiamo inoltre costruendo una terza parte della scuola, la community, organizzazione che terrà unita i diversi anni della scuola e con cui gli studenti del primo anno verranno collegati a quelli degli anni precedenti, ai docenti e ai membri del consiglio direttivo. L’obiettivo è avere un luogo di formazione e idee per dare risposte allo sviluppo del territorio, l’esigenza colta da tutti è generare una nuova classe dirigente. Gli allievi del nuovo anno saranno 20, criterio preferenziale è stato che occupassero un ruolo di rappresentanza, d’istituto o di classe, nelle loro scuole, ma si potevano anche candidare studenti non rappresentanti, con una lettera motivazionale". "Abbiamo avuto modo di confrontarci con gli allievi dell’anno appena concluso e i feedback ricevuti sono positivi – continua Elena Bertelli di Legacoop –. Per noi è un’opportunità per trasferire ad un gruppo qualificato di giovani le tematiche che ci stanno a cuore, ma anche per interfacciarsi con loro e avere un sguardo sul territorio e sulle imprese che non sia autoreferenziale e consolidato. L’auspicio è che i ragazzi che hanno frequentato continuino ad avere amore verso il territorio e il suo sviluppo". Per me la scuola ha significato una grande crescita e arricchimento personale e professionale – ha raccontato Ester Leonardi, allieva dell’anno appena concluso –, merito principale è stato aver presentato a noi studenti le possibilità e le persone che contribuiscono ad arricchire il territorio, ci ha permesso di imparare molto sul mondo del lavoro e le potenzialità del nostro territorio che spesso sono sconosciute a noi giovani".

Lucia Bianchini