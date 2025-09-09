La ’Scuola di sviluppo’. Nasce la rete tra studenti, manager ed ex allievi

Per avere cose che nessuno ha, devi fare cose che nessuno fa. Un mantra unico nel suo genere che semplifica un processo di sviluppo mentale complesso, lungo ma gratificante. Uno stile di vita adottato a pieno regime dalla Scuola di Sviluppo Territoriale, fondata nel 2023 e promotrice di numerose iniziative importanti per il territorio, le quali hanno reso sempre più noto il suo nome. Esito di una progettazione di alcune associazioni di categoria del ferrarese, in effetti la scuola si consolida come un’esperienza formativa innovativa a livello nazionale, rivolta principalmente a giovani dai 16 ai 19 anni della provincia di Ferrara. L’obiettivo è formare un gruppo preparato ad affrontare le sfide del territorio, sviluppando idee e progetti innovativi tramite un percorso immersivo tra scuole, istituzioni e imprese.

Da qui l’idea di organizzare il primo appuntamento pubblico, precisamente venerdì 12 settembre, al Ridotto del Comunale a partire dalle 17, per presentare la Community della Scuola: "La Community intende essere - ha spiegato Ruggero Villani, presidente della Scuola - un network stabile che unisce studenti. ex allievi, docenti, le organizzazioni di supporto e i ferraresi attivi all’estero. Il senso di quest’ultima è quello di consegnare agli studenti della scuola delle opportunità lavorative nelle aziende locali, ma anche di fare esperienze all’estero per contribuire al miglioramento e all’innovazione del nostro territorio".

Una serata ricca di nozioni, racconti e insegnamenti che l’assessore comunale al Bilancio, Matteo Fornasini, ha voluto nuovamente celebrare: "Non è solo un classico convegno, ma è un momento importante di sviluppo culturale. Questo contribuisce inevitabilmente a smontare un’idea sbagliata di Ferrara come città pigra e nebbiosa. Anzi, questa scuola permette di evolvere la città e mostrarla come dinamica e efficiente, anche tramite queste iniziative. In più ci tengo a dire che non è semplice vedere questa volontà, da parte delle associazioni di categoria, di allearsi per costruire qualcosa di bello per il territorio".

Come illustrato da Ester Leonardi, coordinatrice della Community, si comincerà alle 17, presso il Ridotto del Teatro Comunale, con una consueta apertura istituzionale del presidente Villani e i saluti dell’assessore Fornasini. Successivamente si assisterà a una riflessione sulla valorizzazione dei talenti locali, in cui interverranno la senatrice Maria Alessandra Gallone, consigliera del ministro dell’Università Anna Maria Bernini. Seguirà poi la tavola rotonda su ’L’innovazione come leva per uno sviluppo territoriale equilibrato’, moderata dal capo della redazione de Il Resto del Carlino di Ferrara Cristiano Bendin, a cui parteciperanno la rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, il presidente di ’Ferrara Sviluppo Imprese’ Davide Bellotti e l’ex presidente del Teatro Comunale Mario Resca, ferrarese, manager di lungo corso e attuale presidente di Confimprese.

"Inoltre ci sarà modo - ha aggiunto Leonardi - per presentare il nostro prodotto editoriale, contenente 30 interviste a personaggi ferraresi che hanno saputo affermarsi in campi professionali diversi". Parole di stima anche da parte degli sponsor dell’evento, rappresentati da Francesco Buttino per Artec Pneumatic di Cento e da Enrico Zuffellato per Zuffellato Technologies: "Abbiamo bisogno di innovazione, quindi abbiamo bisogno dei giovani. Noi cercheremo di dare gli strumenti necessari per poter lavorare in serenità, sperando che le loro idee possano regalarci un futuro sempre più roseo".