La Scuola di sviluppo. Prima lezione al Verdi. Mazzatorta in cattedra

Una citazione di Max Weber, seguita da un articolo del testo unico degli enti locali. Un’esortazione a guardare in prospettiva e il messaggio positivo sulla Pubblica Amministrazione. È iniziato, l’altro giorno al teatro Verdi, il percorso formativo del terzo anno della Scuola di Sviluppo Territoriale, con una prima lezione che ha avuto come protagonista il direttore generale del Comune di Ferrara, Sandro Mazzatorta. Un avvio che ha messo subito al centro uno dei punti cardine del progetto: comprendere come funzionano le istituzioni locali e quale ruolo esse ricoprano nella vita democratica del Paese. La riflessione di Mazzatorta ha ripercorso i fondamenti costituzionali delle autonomie, evidenziando come i Comuni – nati prima ancora della Repubblica – siano le cellule originarie della nostra comunità politica.

L’analisi ha toccato i principi cardine: la pari dignità delle autonomie, l’indivisibilità della Repubblica che valorizza i territori, la sussidiarietà che assegna le funzioni amministrative ai Comuni salvo necessità di livelli superiori, e l’autonomia finanziaria. Una mappa normativa che smonta la visione di uno Stato sovraordinato, restituendo centralità agli enti locali. Dal quadro costituzionale fino alle riforme più recenti, Mazzatorta ha ricordato come il processo di rafforzamento delle autonomie – dalla legge del 1993 che introdusse l’elezione diretta dei sindaci, fino al decreto del 2000 – abbia trasformato la politica locale, rendendola più stabile e responsabile. Ma oltre ai riferimenti tecnici, il messaggio conclusivo ai giovani è stato chiaro: sperimentare la pubblica amministrazione, viverne dall’interno le dinamiche, senza però cadere nella trappola della vanità, che – ricordando le parole di Max Weber – è il peccato capitale della politica.

"La politica – ha sottolineato infine il direttore generale del Comune Mazzatorta – significa trasformare la realtà. È un’attività nobile, il cui primato resta fondamentale per la democrazia. Le amministrazioni locali, hanno necessità di classe dirigente e di persone valide all’altezza di adempiere al mandato conferito dai cittadini". Con questo spirito, la Scuola di Sviluppo Territoriale si conferma un laboratorio di formazione e di confronto, con l’ambizione di fornire agli studenti strumenti per leggere il presente e immaginare il futuro dei territori.

re. fe.