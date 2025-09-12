La Scuola di Sviluppo si presenta: "Una community dei ferraresi per creare opportunità di crescita"

È il grande giorno, il pubblico sarà quello delle grandi occasioni. La Scuola di Sviluppo Territoriale di Ferrara si avvia alla sua terza edizione e inaugura il suo primo appuntamento pubblico: oggi pomeriggio alle 17, il Ridotto del Teatro Comunale ospiterà la presentazione ufficiale della Community della Scuola, un network stabile che unisce studenti, ex allievi, professionisti, partner e ferraresi attivi in Italia e nel mondo. Una rete pensata per generare opportunità concrete per i giovani e per contribuire allo sviluppo del territorio. L’incontro sarà l’occasione per raccontare alla città i risultati raggiunti nei primi due anni di attività e per lanciare il progetto editoriale “Rete dei Ferraresi”, una raccolta di 30 interviste inedite a professionisti che, pur avendo costruito carriere di rilievo fuori Ferrara, restano legati alla propria terra d’origine. Un patrimonio di esperienze, idee e competenze che torna a dialogare con la comunità locale. Ad aprire i lavori sarà Ruggero Villani, presidente della Scuola, insieme a Ester Leonardi e Thomas Melissano, giovani ex studenti e coordinatori della Community.

Subito dopo, il saluto istituzionale dell’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini. Alle 17.30 interverrà la senatrice Maria Alessandra Gallone, consigliera del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, con una riflessione sul tema della valorizzazione dei talenti locali. La giornata proseguirà alle 18 con la tavola rotonda “L’innovazione come leva per uno sviluppo territoriale equilibrato”, con la rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, il presidente di Ferrara Sviluppo Imprese Davide Bellotti e Mario Resca (noto, tra l’altro, per aver guidato McDonald’s Italia portandolo da 8 a 350 punti vendita, creando 15.000 posti di lavoro), ex presidente del Teatro Comunale di Ferrara. A moderare, Cristiano Bendin, capo della redazione de Il Resto del Carlino di Ferrara. Il progetto è sostenuto da tre realtà radicate nel territorio. Artec Pneumatic di Cento, Azioni.coop, e Zuffellato Technologies. "Uno dei risultati più significativi del progetto della Scuola è la creazione di una Community – spiega il presidente, Ruggero Villani – . L’idea nasce dall’incontro tra i dirigenti del territorio e gli studenti della Scuola e rappresenta una grande occasione per Ferrara: da un lato permette al territorio di acquisire idee nuove di sviluppo, grazie a uno sguardo esterno e diverso; dall’altro offre agli studenti presenti e futuri opportunità concrete di crescita professionale, anche a livello nazionale e internazionale, attraverso il legame con ferraresi eccellenti affermati in Italia e all’estero". "Ferrara ha bisogno di una prospettiva di lungo periodo, di una visione condivisa che sappia coinvolgere le componenti politiche, sociali ed economiche del territorio – scandisce Davide Bellotti, presidente di FesVi – . Dobbiamo analizzare ciò che non ha funzionato finora e compiere scelte nuove e coraggiose per renderle davvero efficaci".