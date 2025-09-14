La Scuola di sviluppo territoriale: "Laboratorio di idee e di futuro. Focus su giovani e innovazione"

Ferrara si scopre laboratorio di futuro. L’altro giorno, al Ridotto del Comunale, è andato in scena il primo evento pubblico annuale della Community della Scuola di Sviluppo Territoriale: un momento che ha saputo unire studenti, istituzioni, imprese e i protagonisti della Rete dei Ferraresi sparsi per il mondo. A introdurre i lavori il giornalista Federico Di Bisceglie, che ha accompagnato gli interventi iniziali. Il primo a prendere la parola è stato Ruggero Villani, presidente e fondatore della Scuola. "Formare leader trasformativi nei settori economico, istituzionale e sociale: questo è il cuore del progetto", ha ricordato Villani, sottolineando come l’iniziativa, nata nel 2023, abbia già coinvolto 50 giovani e, in dieci anni, ne formerà circa 300.

Una sfida che si regge su una rete solida di sostenitori: Cna, Confartigianato, Confcooperative, Confindustria Emilia, Confagricoltura, Fondazione Navarra, Legacoop Estense, Cisl, Emilbanca, insieme a Camera di Commercio, Università di Ferrara, Regione, Provincia e Comune. Accanto a lui, i giovani coordinatori Ester Leonardi e Thomas Melissano. Leonardi ha raccontato la nascita della Community e della Rete dei Ferraresi: trenta interviste a professionisti partiti da Ferrara e oggi attivi in Italia e all’estero, raccolte in una collana editoriale.

"Troppo spesso consideriamo questi percorsi come capitale umano perduto. La sfida è opposta: capire come le loro esperienze possano tornare utili alla città", ha spiegato. Per l’occasione, diciassette ferraresi nel mondo sono tornati in città, da Federico Varese a Mario Resca, da Giulia Galli a Gabriele Veronesi, passando per tanti altri nomi che hanno portato competenze e visioni maturate altrove. Melissano ha posto l’accento sul ruolo della Scuola come agente locale: "Un interlocutore strategico da consultare per lo sviluppo della provincia, ma anche un luogo che crea opportunità concrete di carriera per i giovani". Il confronto si è allargato agli interventi istituzionali. L’assessore Matteo Fornasini ha definito l’iniziativa "strategica", utile a superare il campanilismo e a valorizzare le eccellenze locali, comprese le aziende sponsor dell’evento, Artec Pneumatic e Zuffellato Technologies. La senatrice Maria Alessandra Gallone, consigliera del ministro Bernini, ha sottolineato il sostegno del Ministero: "Ferrara deve diventare sempre più una città universitaria. L’attrattività, negli ultimi tempi, è cresciuta". Il cuore del pomeriggio è stato la tavola rotonda ’L’innovazione come leva per uno sviluppo territoriale equilibrato’, moderata da Cristiano Bendin, capo della redazione del Carlino (media partner). Sul palco Laura Ramaciotti, rettrice di Unife, ha descritto l’innovazione come processo sistemico, ricordando il Tecnopolo, il progetto Ecosister e le attività sull’intelligenza artificiale. Davide Bellotti, presidente Fesvi, ha insistito sulla necessità di trattenere i giovani, sostenere startup e attrarre investimenti qualificati. Mario Resca, Cavaliere del Lavoro ed ex ceo di McDonald’s Italia, ha parlato con la forza dell’esperienza: "Due sono gli elementi fondamentali per la crescita: i giovani e l’innovazione. Se combinati, generano enorme valore".

Non sono mancati i racconti personali. Nicola Minelli ha richiamato l’importanza dei "mentori", mentre lo scienziato Paolo Galli ha ricordato con orgoglio le scoperte sui polimeri nate a Ferrara, fino all’invenzione del paraurti in plastica: un simbolo di quello spirito visionario che appartiene alla città. La giornata si è chiusa con una cena conviviale a Palazzo Pendaglia, curata dagli studenti dell’Istituto Vergani Navarra, occasione informale ma densa di significato per rinsaldare legami e costruire nuove connessioni. Il primo evento della Community ha segnato così un passaggio importante: non solo la celebrazione di un percorso, ma l’inizio di un metodo. Un laboratorio permanente di idee che nasce dal basso e guarda lontano. Perché Ferrara, con le sue radici solide, non smette di sognare il futuro.

re. fe.