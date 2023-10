La scuola immersa nella natura. È il progetto ’Outdoor education’

"Outdoor Education: la scuola in natura" curato dal Centro Idea e realizzato in collaborazione con i Servizi educativi scolastici del Comune di Ferrara, che si è tenuto ieri. Al tavolo dei relatori gli assessori alla pubblica istruzione Dorota Kusiak e all’Ambiente Alessandro Balboni. Due giornate organizzate a conclusione del progetto realizzato grazie alla concessione di contributi di Arpae destinati ai Centri di educazione alla sostenibilità (a seguito del finanziamento della Regione Emilia-Romagna), si rivolge agli educatori per condividere, incrementare e consolidare le loro competenze e capacità progettuali, promuovendo una formazione finalizzata a riscoprire l’ambiente e la natura come contesti privilegiati per l’educazione del bambino. Prossimo appuntamento sabato.