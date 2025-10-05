La scuola in ospedale: "Io, una prof tra i reparti. Aiuto i piccoli pazienti"

Oggi ricorre la giornata mondiale degli insegnanti, istituita nel 1994. All’interno del reparto di pediatria dell’azienda ospedaliero – universitaria di Ferrara è attiva la Scuola in Ospedale. La prof Chiara Forlani è una docente della scuola in ospedale che fa parte dell’Istituto Alda Costa di Ferrara (dirigente scolastica è Antonietta Allegretta).

Quando è nata la scuola in ospedale?“E’ nata come progetto nell’anno scolastico 2001/2002. A partire dal 2003 è diventata una vera e propria scuola, che faceva parte dell’istituto comprensivo Cosmé Tura di Pontelagoscuro. Dall’anno scolastico 2012/2013 è entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo “Alda Costa” di Ferrara, dal quale dipende tuttora. Esiste dunque da più di vent’anni, durante i quali sono stati tantissimi gli alunni che ne hanno usufruito. Grazie al servizio di scuola in ospedale tanti bambini e ragazzi hanno mantenuto la continuità scolastica, nonostante le loro condizioni di salute".

Come funziona e dove si trova all’interno dell’ospedale?"Il funzionamento è diverso da quello della scuola cosiddetta ’normale’. La necessità di svolgere scuola in ospedale da parte di un ragazzo viene segnalata dai medici o dal personale sanitario, oppure siamo noi insegnanti a recarci nelle stanze di degenza e a individuare le esigenze didattiche dei piccoli pazienti. I reparti interessati dall’attività sono la Pediatria, la Chirurgia Pediatrica, l’Oncoematolgia Pediatrica, la Riabilitazione “San Giorgio” e, in particolare, l’Unità Gravi Cerebrolesioni. L’attività scolastica il più delle volte è individuale, tranne nei rari casi in cui si sono create piccole classi di coetanei. Si svolge in un’aula specifica presso la Pediatria, condivisa con i volontari della Biblioteca Blu oppure nelle stanze di degenza. Spesso, quando il piccolo ammalato si trova a casa perché usufruisce del day hospital, ci si collega a distanza in orario mattutino o pomeridiano, per fare scuola e non rimanere indietro con le lezioni e i compiti".

Da chi è gestita?"Sono due le docenti che il ministero ha assegnato a questo incarico: una di area umanistica e una di area scientifica. Ovviamente, visto che le materie scolastiche sono anche altre, le insegnanti devono cercare di seguire gli alunni in tutte discipline. Spesso è necessario chiedere la collaborazione della scuola di provenienza, che può affiancare la SIO mediante l’istruzione domiciliare o i collegamenti a distanza con la classe. Nel caso di alunni adolescenti, con esigenze particolari, è stato necessario usufruire della rete di scuole superiori, che collaborano con la SIO per fornire insegnamenti specifici nelle materie di indirizzo".

A quali fasce d’età si rivolge e in che modo?"Opera sui degenti dai 6 ai 18 anni, in casi particolari anche oltre questa età. Un ricordo molto intenso è legato a due alunni provenienti dalla riabilitazione del San Giorgio che, nonostante le difficoltà cognitive e del linguaggio, sono stati in grado di affrontare l’esame di maturità pur se in ritardo, e di conseguire il proprio titolo di studio grazie all’aiuto e al supporto delle docenti ospedaliere".

Quale è il ruolo degli insegnanti all’interno di questa scuola"Le insegnanti hanno il difficile ruolo di stimolare all’apprendimento anche durante la malattia. La scuola è un elemento di distrazione dal dolore e dalla sofferenza, specie se le lezioni vengono offerte come momenti piacevoli e, se possibile, divertenti. Le lezioni, studiare, sono un grande aiuto all’interno di una situazione a volte molto difficile".