La scuola investe sul futuro. C’è il laboratorio di meccatronica

E’ stato inaugurato, ieri al Polo scolastico superiore di Codigoro, un laboratorio di meccatronica, con 30 pc all’avanguardia e un grande schermo sul quale gli studenti potranno ulteriormente apprendere una disciplina che offre sbocchi lavorativi pressoché certi. Un taglio del nastro a cui hanno presentato il sindaco Alice Zanardi, l’assessore Simonetta Graziani, la dirigente del Polo Angela Lucibello, quello dell’ufficio scolastico provinciale Giovanni Desco e l’assessore regionale Paolo Calvano. Frutto di un investimento regionale con la collaborazione anche di privati il laboratorio è un investimento "per il futuro dei giovani – ha detto Lucibello – dove le competenze consentono di sviluppare il sapere e saper fare". Per il primo cittadino la reazione di nuovi laboratori e corsi di studio sono la concreta dimostrazione dell’attenzione verso i giovani che i comuni del Delta vogliono rivolgergli. Ha poi sottolineato come grazie a un milione e 300mila euro messi a disposizione dalla Regione, si implementeranno i nuovi laboratori e si creeranno nuovi spazi perché gli studenti possono praticare anche attività extra scolastiche. "Investire nella formazione significa investire nell’occupazione, nella crescita e nel futuro del territorio – ha aggiunto Graziani – facendo restare gli studenti o consentendo a quelli allontanatisi, di ritornare".

Calvano ha auspicato la continua collaborazione tra pubblico e privato prodromica al dispiegamento delle potenzialità del Delta ricordando "la volontà di far crescere le persone, che sono al centro degli investimenti". Per Desco le aree periferiche hanno il vantaggio di riuscire ad essere ancora una comunità riuscendo a fare squadra mentre ha invitato gli studenti a "mettere sempre il cuore in quello che fanno". Infine, Esat Ozoguz, direttore generale dello stabilimento Kastamonu di Pomposa, ha declinato come con il Polo scolastico è stata siglata una convenzione di durata triennale, grazie alla quale da febbraio a Kastamonu 6 studenti di meccatronica e 2 di informatica praticheranno la scuola/lavoro. "Quello che facciamo non è un favore – ha chiuso Ozoguz – ma un investimento per il futuro". cla. casta.