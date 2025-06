Si conclude oggi alle 18 “La scuola risponde”, serie di incontri che il “Copernico-Carpeggiani” ha dedicato ai genitori dei suoi studenti e a tutta la cittadinanza. Nell’arco di alcune settimane sono state affrontate tematiche di grande interesse alla ricerca di strategie concrete e vincenti per favorire l’alleanza scuola-famiglia e il benessere degli studenti. Il ciclo di appuntamenti è stato organizzato dal docente Domenico Allocca. "Chiuderemo – spiega – analizzando le dinamiche comunicative, che si instaurano nel contesto scolastico, cercando di individuare insieme ai genitori le strategie migliori per un rapporto proficuo tra scuola e famiglia. Inoltre ci occuperemo anche dei social media tra effetti positivi e negativi, opportunità e pericoli". Confermata la formula: prima parte dedicata agli interventi del docente, proiezione di video educational, test. La seconda parte sarà aperta al dibattito e al confronto. L’appuntamento è nella sede dell’istituto, via Pontegradella 25.