’La scuola risponde’. Incontri coi genitori

A partire da martedì 20 maggio alle 18 prenderà il via “La scuola risponde”, la nuova iniziativa dell’Istituto Copernico-Carpeggiani all’insegna della tutela e della crescita consapevole delle famiglie con figli adolescenti. L’iniziativa nasce per confrontarsi con i genitori degli studenti dell’Istituto ma è aperta a tutta la cittadinanza.

Saranno quattro gli incontri che l’istituto dedicherà ai genitori per affrontare questioni e tematiche di grande interesse, alla ricerca di strategie concrete e vincenti. Il progetto è curato dal prof. Domenico Allocca. Gli incontri proseguiranno giovedì 22 maggio e martedì 27 maggio e martedì 3 giugno. Il ciclo si rivolge prioritariamente ai genitori degli studenti dell’istituto, ma è aperto anche a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa punterà a favorire la partecipazione attiva con momenti di dibattito e confronto tra i genitori per condividere e discutere testimonianze, dubbi e richieste. Gli incontri si terranno presso la sede centrale dell’istituto in via Pontegradella 25.