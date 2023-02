LA SCUOLA SAN VINCENZO

Seconda puntata del nostro campionato di giornalismo. Gli studenti della classe 3A della scuola San Vincenzo, seguiti dalla prof Chiara Binaschi, si mettono alla prova tra carta stampata e film. Ecco la loro pagina.

Quando leggiamo un libro e poi guardiamo un film tratto dallo stesso, rimaniamo a volte delusi, perché sono due modi diversi di raccontare la stessa storia. Anche nel caso del libro e del film Lo Hobbit troviamo molte differenze, ad esempio, la lunghezza della versione cinematografica: il regista Peter Jackson, per realizzare il film, ha dovuto

usare molta immaginazione, aggiungere scene, inventare personaggi e descrivere in modo più emozionante le vicende. La

storia di base non è stata modificata, ma alcune scene sono state descritte in modo diverso, come nel passaggio in cui i nani, co-protagonisti della vicenda narrata, dopo essere stati catturati sulle Montagne Nebbiose, sono condotti al Grande Orco.

Nel film Bilbo, figura e ruolo fondamentale, cade nell’antro di Gollum, che ha un ruolo minore e non assiste alla morte del Grande Orco, ucciso dalla guida di Bilbo, Gandalf. Questi fugge con i nani in modo spettacolare, mentre nel libro fuggono tutti attraverso normali gallerie.

Un’altra differenza riguarda Azog, il Profanatore: nel film ha un ruolo più importante e uccide Thròr, nano della stirpe del Popolo di Durin, durante una battaglia, mentre nel libro non ha mai visto Bilbo ed il figlio Bolg è l’unico orco che la compagnia ha affrontato. Un’altra scena diversa nella trasposizione cinematografica è quella della fuga dei nani lungo il fiume, che viene raccontata con acrobazie e incontri vari, mentre nel libro non succede niente di speciale. Nella conclusione del film, Bilbo entra nella Montagna Solitaria per parlare con Smaug e trova regno nanico di Erebor, la Montagna Solitaria, mentre nel libro ruba una coppa d’oro e trova il punto debole nella corazza del drago. Tutti questi elementi non sono di secondaria importanza e ci permettono di capire come registi affermati si cimentino con le trasposizioni cinematografiche di libri che, da generazioni, sono diventati punto di riferimento per tanti giovani. Il film è per noi più immediato, gli effetti speciali rendono appassionante la visione, che permette di cogliere meglio le dinamiche del libro, di cui comunque consigliamo la lettura perché ci aiuta a capire

che, attraverso le prove della vita, riusciamo ad arrivare a cogliere il senso di noi.

I giovani cronisti

classe 3A