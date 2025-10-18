La scuola senza zaino finisce sotto i riflettori

Scuole senza zaino sotto i riflettori. L’evento oggi, nella sala polivalente San Pietro (Palazzo Bellini), si intitola ’Il modello di scuola senza zaino: buone pratiche per una scuola che cambia’.

Per il Comune presenti l’assessore all’istruzione Maura Tomasi e Giorgia Mezzogori, funzionario Politiche Educative, Giovanili e Pari Opportunità Comune. Per le istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico istituto comprensivo di Porto Garibaldi e comprensivo di Comacchio, prof Gianni Luca Coppola.

Relatori. Alle 9,45, Patrizio Bianchi Ex Ministro Pubblica Istruzione, professore all’Università di Ferrara, interviene su ’Costruire insieme le innovazioni’. Marco Orsi, Fondatore Modello ’Scuole Senza Zaino’ e ’residente della Fondazione ’Senza Zaino’, Daniela Pampaloni responsabile nazionale per la rete delle “Scuole Senza Zaino”. Maria Grazia Mura, architetto e consulente tecnico per il modello ’Senza Zaino’; Mirko Banzola dirigente scolastico dell’Istituto Randi di Ravenna scuola capofila della rete regionale. Nadia Vitali, insegnante primaria Senza zaino Estensi, formatrice Senza Zaino e referente delle scuole senza zaino per primaria e infanzia del comprensivo di Porto Garibaldi: ’Un po’ di storia delle nostre scuole senza zaino: nasce la scuola comunità’.

Seconda parte. Alle 11, buone pratiche di innovazione per la scuola dell’infanzia senza zaino di Estensi, insegnante Elena Fabbri. Per la primaria Senza Zaino Estensi, insegnanti Barbara Ferroni, Cristina Vindigni e Paola Spina. "Esperienze negli ambienti di apprendimento, strumenti di gestione e strumenti tattili per una didattica innovativa". Intervento di alcuni genitori con figli iscritti nella nostra scuola. Riflessioni e opinioni (Valentina Cislaghi, Dario Guidi e Elisabetta Vitali).

Per la secondaria: Isa Bennani, formatrice SZ e membro della direzione nazionale della rete, ’I ragazzi protagonisti nella scuola SZ’. Alle 12,20, Atelier Scuole Senza zaino: esposizione di alcuni strumenti tipici del modello di scuola senza zaino (sale espositive di Palazzo Bellini).