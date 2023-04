La segretaria è in servizio nella nostra città

E’ la prima segretaria generale provinciale donna del Nuovo Sindacato Carabinieri – Emilia Romagna: Antonella Mariano, trentenne, pugliese di origine, in servizio a Ferrara presso il Nucleo radiomobile, il 112 dell’ Arma. Eletta all’unanimità dal congresso provinciale tenutosi il 5 aprile a Ferrara si è messa subito a disposizione degli iscritti. La carica è stata accettata e nei giorni scorsi è avvenuto il passaggio di consegne tra il cedente segretario Carlo Mangiacapre e l’eletta segretaria generale Mariano. Come primo atto la neo segretariasosterrà uno degli obiettivi già discussi del Nuovo Sindacato Carabinieri riferendo: "La maternità non deve essere patologizzata ma, come sigla sindacale, stiamo invitando le colleghe a segnalarci eventuali situazioni di criticità dovute ad interpretazioni ’integraliste’ e noncuranti della tutela delle stesse in merito all’accudimento dei loro figli, che potrebbero costituire casi di discriminazioni delle stesse sul posto di lavoro.

Ci si aspetta – prosegue Mariano – che la recente circolare Arma del 30 gennaio scorso con la quale è stato previsto che le militari dell’Arma, al rientro dal periodo di maternità obbligatoria, possono essere impiegate nei servizi di pattuglia eo perlustrazione va rivista e intesa come nella Polizia di Stato: se chiedi il permesso di allattamento automaticamente non vieni impiegato nei servizi di pattuglia sino al compimento del primo anno di età.

Siamo pronti, come Segreteria Ferrarese, a collaborare e ad aiutare il personale di tutte le cinque compagnie della Provincia, anche se non iscritti alla nostra sigla sindacale: Ferrara, Cento, Portomaggiore, Copparo, Comacchio".