"La sentenza inglese e la svolta sulle politiche ’gender friendly’"

Caro Carlino,

il pronunciamento della Corte Suprema britannica non lascia margini all’interpretazione: "La definizione legale di donna è riferita al sesso biologico". Giuridicamente, dunque, può definirsi femmina solo chi lo è geneticamente. La portata della giudizio è enorme perché la Corte, chiamata ad esprimersi in modo definitivo, ha di fatto chiarito la corretta interpretazione di una legge, l’Equality Act del 2010, in vigore anche in Galles e Inghilterra. Ciò significa che vi sarà ovunque un apprezzabile ripensamento delle sciagurate politiche “gender friendly”, che hanno penalizzato le donne.

L’organizzazione femminista “For Women Scotland” si è battuta contro tutti gli slanci improntati all’ideologia gender del governo scozzese, sottolineando che ogni concessione a tale ideologia mette a rischio i diritti delle donne che finiscono con il subire la gestione “viziata” di spazi e servizi pubblici organizzati in base al sesso come i reparti ospedalieri, le carceri, gli spogliatoi e i centri di accoglienza. Le femministe scozzesi hanno trascinato l’esecutivo locale in tribunale percorrendo tutti i gradi di giudizio ottenendo alla fine un successo imprevisto.

La lettura del verdetto ha scatenato la festa tra le donne radunate in piazza dinanzi al tribunale e a Parliament Square, ai piedi della statua della suffragetta Millicent Fawcett. "Sono orgogliosa di voi", ha commentato sui social J.K. Rowling, l’autrice di “Harry Potter” da sempre contraria all’ideologia gender. Plaudo al coraggio della Corte Suprema britannica e alla caparbietà delle femministe che hanno combattuto per ottenere una sentenza che permette alle donne di non vedere messe a repentaglio le conquiste di tanti anni di scarifici e di lotte.

E mi auguro che anche in Italia e a Ferrara le femministe esultino, come le consorelle scozzesi, per un risultato inatteso di cui dovrebbero tener conto, almeno idealmente, anche il nostro Comune, la Regione e le istituzioni tutte, a partire da chi vorrebbe pure le toilettes “gender free”.

Grazie per la pubblicazione,Martina Soavi