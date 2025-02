La sera al Torrione c’è Tok! Quartet. Una ’corrente’ d’improvvisazione

Oggi, in scena al Torrione, Tok! Quartet, appuntamento curato dal collettivo di Istantanea per la rassegna Serico Tonale preceduto dal consueto aperitivo domenicale.

Questa sera, alle 21.15, sale sul palco Tok! Quartet. Protagonisti Yannis Maizan, sassofoni Giovanni Nevyjel, tromba e flicorno Vid Luka Narea, contrabbasso -Anže Kristan, batteria. Maizan, Nevyjel e Narea sono attualmente studenti di Jazz presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste sotto la guida di Giovanni Maier, Klaus Gesing, Roberto Dani, Giorgio Pacorig, Mirco Rubegni e Nicola Fazzini, e hanno alle spalle diverse esperienze nella musica contemporanea, nel jazz tradizionale e nella musica classica. Anže Kristan ha invece studiato con Nino Mureškič, Hrvoje Rupćić, Ratko Divjak, Steve Altenberg, Andrea Michelutti, Aljoša Jerič e si è laureato con Zlatko Kaučič. Kristan ha all’attivo vari progetti a livello europeo che spaziano dalla musica afro al jazz al rock, e alla musica sperimentale.

Il quartetto nasce dall’esigenza artistica di ricercare un suono ed un linguaggio proprio, che fosse condiviso da tutti e quattro i membri. Questa ricerca si muove sul confine tra ciò che è definito e non definito, così come lo sono il territorio e le diverse origini geografiche e musicali dei componenti del quartetto (Anže Kristan e Vid Luka Narea provengono dalla vicina Slovenia). In maniera concreta questo si manifesta in alcuni temi musicali scritti, ispirati da contesti molto diversi (le musiche tradizionali, il jazz, la musica colta, il blues) che vengono collegati tra loro dall’improvvisazione (sia collettiva che individuale). Questa unione di scelte di ogni membro si è rivelata come un flusso, motivo per cui hanno scelto come nome del quartetto la parola “tok”, che in lingua slovena significa “corrente”, “flusso”.

Per informazioni e prenotazione cena 331 4323840 tutti i giorni dalle 12 alle 22. Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore. Apertura biglietteria 19, aperitivo a buffet dalle 19.30 alle 20.30. Concerto 21; Jam session 23.