La sera tra musica classica e jazz. É tempo di ‘Sinfonie in giardino’

Musica classica e musica jazz, in un parco che di concerti organizzati ne aveva visti ben pochi. Il parco in questione è il Giordano Bruno di via Mario Poledrelli, a Ferrara: è qui che, a partire da giugno, si terranno una serie di eventi musicali inseriti nel cartellone ‘Sinfonie in giardino’. Si tratta di 16 serate, all’insegna della musica classica e del jazz, che inizieranno il 1° di giugno e finiranno il 23, nel parco riqualificato e inaugurato lo scorso dicembre. Sinfonie in Giardino, infatti, è inserito nel progetto ‘Parchi sicuri’ del Comune di Ferrara – grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, Area Sicurezza e Legalità – ed è organizzato da Ferrara Musica, in collaborazione con il Circolo AdM Frescobaldi, Conservatorio Frescobaldi e Orchestra Città di Ferrara. La direzione e la produzione dell’evento è di Ultimo Baluardo Aps e Sonika (con progetto grafico della società cooperativa Alpaca). L’organizzazione, invece, è a capo del Centro di Mediazione in raccordo con l’Ufficio Sicurezza Urbana. "È un’iniziativa sperimentale – spiega Federico Di Marco, vicepresidente di Ultimo Baluardo –, ma è già un’edizione importante: fa parte del progetto esteso che coinvolge tutti i luoghi riqualificati del quartiere Gad". Il concerto di apertura del 1° giugno è dedicato al compositore e maestro d’orchestra Ennio Morricone e alle sue memorabili colonne sonore, celebrate in tutto il mondo: si esibirà il pianista e compositore Aurelio Canonici insieme al violinista e direttore artistico del Teatro Comunale, Marcello Corvino. Ad accompagnarli sul palco, Yulia Merkudinova, soprano di grande talento e già protagonista della stagione d’opera del Teatro Abbado di Ferrara. Questa e tutte le altre iniziative, che si susseguiranno dal mercoledì alla domenica (con inizio alle ore 21), fino a fine rassegna, sono gratuite. Durante tutta la rassegna area ristoro food e beverage. "Auspichiamo un riscontro di pubblico – dice Dario Favretti, direttore organizzativo di Ferrara Musica –. Come Ferrara Musica, prendiamo a cuore anche iniziative territoriali, che cercano di divulgare i livelli musica di alta qualità". "Sono sempre passata, andando in stazione, in quest’area un po’ dimenticata della città. Oggi presentiamo una bella rassegna, che il conservatorio approva e sostiene", comunica la direttrice Annamaria Maggese. "Portare musica, cultura, concerti, sport in tutti i parchi di Ferrara: è una sfida importante", così il vicensindaco Nicola Lodi. Alla conferenza Giovanni Polo direttore artistico Orchestra Città di Ferrara, Luca Longhini del Circolo Frescobaldi, Daniele De Rosa di Alpaca e gli altri rappresentanti coinvolti.

Francesco Franchella