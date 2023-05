La serra devastata dalla pioggia "Tutti i nostri sacrifici sott’acqua"

di Mario Bovenzi

"Da tre giorni la nostra azienda è invasa da un mare d’acqua, quasi 80 centimetri che hanno allagato i vivai, le serre, le celle frigorifere. Abbiamo perso tutto, tutti i nostri sacrifici sono finiti sul fondo di quella marea scura", avvolta in un giubbotto che la protegge dall’acqua che continua a cadere dal cielo, ma non dalla disperazione Daniela Marchetti, proprietaria di Il Borgo in Fiore azienda agricola che si affaccia su via Pomposa 304, da giorni con il marito Andrea Gatti sta lottando contro il lago che ha invaso il sogno al quale aveva creduto quando – con una firma davanti al notaio –, aveva comprato quel terreno. Portano via con il trattore qualche animale, mentre l’acqua continua a salire. Inesorabile. E’ arrivata oltre la metà dei pali dell’illuminazione e quel cartello – entrare e uscire adagio con il segnale di ’pericolo’ – sembra una beffa, uno schiaffo del destino sotto gocce come padelle, i chicchi di grandine noci che schioccano contro i vetri delle serre. Ingentissimi i danni dell’azienda agricola associata a Confagricoltura, anche se una stima è impossibile da fare in queste ore davanti al nulla che si è salvato. La sua azienda, circa 1,60 ettari dove coltiva fiori e piante ornamentali (vivaio) con l’attività di rivendita e due celle frigo, è sommersa e quell’acqua non ne vuole sapere di arretrare, anzi continua ad aumentare nello stillicidio di pioggia e rabbia. Sono arrivati anche i tecnici del consorzio di bonifica. E’ stato il sindaco a fare una telefonata l’altro giorno durante un sopralluogo che ha portato Alan Fabbri alle soglie della disperazione di cittadini davanti ad abitazioni, garage allagati, di imprenditori il volto livido per essere rimasti con un pugno di mosche in mano o poco più. La missione, quasi impossibile sotto l’ondata di maltempo che non accenna a fermasi, è quella di cercare di arginare i danni provocati dal canale Scorsuro. Ci hanno creduto ma per poco. "In circa due giorni l’acqua rientrerà", le loro parole. Cancellate dalla realtà e dalle sferzate di vento. Ieri mattina il livello del ’lago’ non era assolutamente mutato. Nel pomeriggio, ancora pioggia a secchiate, è anzi aumentato. "Adesso ci sono 80 centimetri d’acqua", dice Daniela Marchetti, gli occhi a quella distesa che ha sommerso il suo futuro, quello di suo marito. "Ci avevano detto che sarebbero arrivati con le pompe, ma dopo alcuni sopralluoghi si sono resi conto che non sanno dove buttare l’acqua che aspirano. Il sindaco ci ha chiamato di nuovo, per avere un aggiornamento. Ci è vicino, ma il quadro è questo".

E stende il braccio quasi per scacciare la disperazione che quell’orizzonte surreale porta con sè. Lo scenario, già. Devastate mentre la marea continua a salire le piante, le celle frigorifere e l’impianto elettrico. "Non abbiamo più la corrente – spiega ancora –, non riusciamo ad aprire i vetri delle serre. Le piante sono ’sigillate’, stanno marcendo". Duro il conto che l’agricoltura sta pagando in queste ore. Si registrano allagamenti nella zona di Masi Torello, Albarea, così come pure nei comuni di Terre del Reno, Poggio Renatico, Vigarano, Bondeno, Copparo, oltre ad alcune aree a nord-ovest di Ferrara. Daniela Marchetti aveva aperto quell’attività nel 2014 – così comincia la sua storia –, voleva fare un salto in avanti e da un negozio di piante e fiori avere il suo terreno, il vivaio. Un mondo, che in poche ore è finito sott’acqua.