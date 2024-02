La settima arte, futuro tra i ciak

I progetti che sono

stati realizzati

da Cna Formazione

Emilia Romagna in collaborazione con le scuole stimolano l’interesse dei ragazzi per il mondo dell’audiovisivo. Lo dimostra un sondaggio realizzato nel 2023 in occasione del progetto ‘Cinema mutante’. Su circa 100 ragazzi coinvolti, il 45,4% ha detto che vorrebbe lavorare nel mondo del cinema; di questi, il 36,1 farebbe l’attore o l’attrice, il 17,5% lavorerebbe nell’organizzazione generale, l’11,3% vorrebbe fare il tecnico di ripresa video mentre il restante 11,3 % farebbe il tecnico audio.