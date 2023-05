La settimana dedicata alla celiachia "Ecco eventi e cene a tema"

Al via la settimana nazionale sulla celiachia. Si tratta di eventi promossi da Aic e patrocinato dal Comune. All’incontro sono intervenuti l’assessore Cristina Coletti, il presidente dell’associazione Davide Trombetta, la direttrice generale Farmacie Comunali Paola Nocenti, la direttrice dell’Unità operativa complessa igiene degli alimenti dell’Ausl Cristina Saletti, il dirigente scolastico del Vergani Massimiliano Urbinati. "In Italia – ha spiegato la Coletti – si stima che i celiaci siano circa 600mila. Di queste persone oltre 19.500 sono in Emilia-Romagna. È importante dedicare giornate a tematiche socio-sanitarie che impattano direttamente sul benessere della popolazione, in quanto va instillata nei cittadini l’importanza di fare esami per tenersi controllati, prevenire e curare le patologie sin dall’insorgenza dei primi sintomi. L’amministrazione comunale è costantemente impegnata per promuovere l’attenzione verso la salute e il mantenimento dei corretti stili di vita. C’è ancora tanto da fare per far emergere i casi che ancora non sono noti".

Il presidente Davide Trombetta ha illustrato gli eventi. Il programma prevede stasera alle 20, nella sede dell’istituto alberghiero Vergani una cena senza glutine, preparata dagli allievi della scuola a conclusione di un percorso formativo sulla celiachia condotto insieme ad Aic. Giovedì 18, in collaborazione con Afm, verrà allestito nell’area del concerto di Bruce Springsteen un punto ristoro con prodotti senza glutine. Sabato 20 alle 16, all’Abbazia di Pomposa, lettura per bambini del libro Aic ‘storia di Blu’, mini-corso con chef Luca Borghi, dell’istituto alberghiero Orio Vergani di Ferrara e aperitivo senza glutine.

m.t.