La sfida dei ProPal sullo Scalone: "Vi veniamo a prendere di peso". Il sindaco: "Ora abbassare i toni"

"Se le cose non cambiano la prossima volta saremo il doppio, ed entriamo qua dentro a prenderli di peso". Una frase decisamente inopportuna, pronunciata sullo scalone municipale al culmine di una manifestazione partecipata, ordinata e dai toni ben diversi rispetto alle violenze viste in altre città, ha rinfocolato le braci sotto la cenere dello scontro tra il sindaco Alan Fabbri e gli attivisti di ‘Ferrara per la Palestina’. La scintilla scocca poco prima delle 13, al termine del corteo partito alle 9.30 dalla stazione nell’ambito dello sciopero nazionale per la Palestina promosso dal sindacato di base Usb. Il serpentone (circa un migliaio le persone presenti con bandiere coi colori della Palestina, il rosso-giallo dell’Usb e l’arcobaleno della pace) percorre viale Cavour fermandosi a ogni incrocio per ascoltare gli interventi dei partecipanti e scandire slogan ("Blocchiamo tutto", "Palestina libera", "Stop genocidio" e "Israele Stato fascista, vergogna" solo per citare i più ricorrenti). Arrivato in centro, ai piedi del Savonarola, la prima punzecchiatura rivolta ai vicini uffici comunali. "Fabbri, Balboni (Alessandro, vicesindaco, ndr), questa è la Ferrara che sa da che parte stare" martellano le casse. Passando davanti al muretto del Castello e alla lapide che commemora l’eccidio del ‘43 è Adam Sami, esponente di Ferrara per la Palestina, a impugnare il microfono per tornare sul tema dei martiri, con il sottinteso della recente polemica nata dalla posa della foto del giornalista di Al-Jazeera ucciso a Gaza di fianco ai nomi delle vittime di quegli anni bui. "I martiri della Palestina sono anche i nostri martiri – tuona –. Chi combatte contro l’ingiustizia è martire, non terrorista". La manifestazione arriva davanti al duomo e si infila in piazza Municipale, creando un grande cerchio di striscioni, colori e bandiere lungo il perimetro dello slargo. Un gruppo sale sullo scalone, espone bandiere e accende fumogeni. È lì, a presidio ormai agli sgoccioli, che si consuma lo strappo. Sami (lo stesso attivista protagonista del battibecco di qualche tempo fa in consiglio comunale) annuncia "mesi di lotta" e pronuncia le parole che hanno riacceso la polemica. La risposta del sindaco arriva nel pomeriggio, via social. A corredo del video che riprende quei pochi secondi sullo scalone, il primo cittadino parla di "frasi gravissime". "Noi tutti siamo per la pace immediata, ma credo che persone come Sami non cerchino unità, ma conflitto – scrive Fabbri –. Nonostante tutto, continuano a fare e dire ciò che vogliono, costringendo persino gli amministratori della città, per ragioni di ordine pubblico, a percorrere strade alternative per svolgere il lavoro per cui sono stati democraticamente eletti. Abbassate i toni: se la vostra guerra è a casa vostra non è detto che dobbiate portarla anche qui". Ma il corteo di ieri mattina non si è ridotto soltanto a questo scontro a distanza. Ha visto infatti la folta partecipazione di operai, sanitari, insegnanti, studenti, pensionati e rappresentanti della politica, del sindacato e dell’associazionismo. Nei tanti interventi si è parlato di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, ma anche di corsa al riarmo e di pace. "Con questo sciopero – spiega Antonio Ferrucci di Usb –, chiediamo al governo di interrompere ogni rapporto con Israele. In Palestina si sta consumando un genocidio, e questo è sotto gli occhi di tutti. Diciamo inoltre ‘no’ all’economia di guerra, perché sappiamo che lo stato di guerra significa spesa per le armi e tagli su di noi". Camici bianchi e stetoscopi al collo, tra i manifestanti spunta una rappresentanza del gruppo ‘Sanitari per Gaza’. "Come medico – afferma Giulia Dallocchio – ho giurato di curare le persone. Non si può quindi stare fermi davanti a bambini mutilati e malnutriti". In una sosta lungo viale Cavour prende la parola Celeste Cappelletti, studentessa di scuola superiore e attivista della Fgc. "Non vogliamo essere complici di guerre imperialiste – scandisce – e non abbiamo altre armi se non bloccare il Paese". Parole che ricalcano lo slogan cardine di una manifestazione che, a parte i disagi legati all’adesione allo sciopero e al passaggio del corteo per quanto riguarda il traffico, si è conclusa senza disordini.