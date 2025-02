La sfida della promozione. Per i trent’anni Unesco itinerari e cene stellate

Ferrara si prepara a vivere un 2025 memorabile con il progetto "Festina Lente", un’iniziativa che unisce cultura, natura ed enogastronomia per celebrare due anniversari di grande rilievo: i 30 anni del riconoscimento Unesco e i 10 anni del Delta del Po come Riserva della Biosfera MaB Unesco. Il progetto, sostenuto da un finanziamento di quasi un milione di euro vinto grazie a un bando del Ministero del Turismo, è stato presentato nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle realtà locali coinvolte. "Festina Lente", che letteralmente significa "affrettati lentamente", è un invito a riscoprire il territorio attraverso la sua bellezza e autenticità.

Come sottolineato dall’assessore al Turismo di Ferrara Matteo Fornasini, il progetto mira a offrire esperienze uniche che coniugano tradizione e innovazione: "Ferrara e il Delta del Po rappresentano un patrimonio inestimabile, capace di unire arte, storia e natura. Con ‘Festina Lente’ vogliamo valorizzare queste ricchezze e attrarre nuovi flussi turistici." Il progetto propone sei itinerari tematici che attraversano i tesori del territorio. Si va dalle maestose Mura Estensi, simbolo della città, alle Delizie Estensi, le residenze rinascimentali che arricchiscono il paesaggio rurale. A questi si aggiungono i suggestivi scenari delle Valli di Comacchio e del Delta del Po, dove i visitatori potranno vivere esperienze come il birdwatching, gite in battello e percorsi in bicicletta lungo i canali storici.

Andrea Zappaterra, assessore al Turismo di Ostellato, ha sottolineato l’importanza di una strategia integrata: "Il progetto avrà ricadute significative sul rilancio della destinazione turistica ferrarese, migliorando la competitività del territorio e offrendo un’esperienza di altissima qualità ai visitatori." L’aspetto culturale ed enogastronomico è al centro della programmazione del progetto. Tra gli eventi di punta spiccano i banchetti rinascimentali in costume, le lezioni di cucina con chef stellati e le rievocazioni storiche. A fare da cornice, le città di Ferrara, Comacchio e Ostellato, che ospiteranno spettacoli, degustazioni e manifestazioni legate alle tradizioni locali.

Il clou delle celebrazioni sarà la Cena di Gala degli Este, in programma il 30 ottobre 2025. Lo chef Carlo Cracco, in collaborazione con altri nomi illustri della cucina italiana, reinterpreterà i pregi della tavola rinascimentale in una serata esclusiva dedicata a Cristoforo da Messisbugo, figura iconica della cucina estense. Massimiliano Urbinati, presidente dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, ha ribadito il ruolo centrale dell’enogastronomia nel progetto: "Ferrara non è una destinazione da attraversare, ma da vivere con i cinque sensi. Con il coinvolgimento di chef stellati come Cracco e Igles Corelli, ‘Festina Lente’ sarà una vetrina straordinaria per la nostra tradizione culinaria".

Grazie al contributo ministeriale, il progetto rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere Ferrara e il suo territorio come destinazione turistica di eccellenza. Come evidenziato dall’assessore al Turismo di Comacchio Emanuele Mari, "Festina Lente" non riguarda solo i singoli luoghi, ma un territorio inteso come organismo unico, capace di raccontare una storia millenaria.