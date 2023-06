La sfida della sicurezza Gli studenti sul podio, ecco i cyber defender Orgoglio dell’università

L’Università di Ferrara ha il suo team di cyber defender per la Cyber Challenge 2023, gara nazionale per i giovani talenti di sicurezza cibernetica, epilogo del programma nazionale di addestramento in cybersecurity per studentesse e studenti universitari e delle scuole superiori.

Ad Alessio Passerini, studente della laurea triennale in Informatica di Unife, e Lucia Ferrari, studentessa della laurea magistrale in ingegneria informatica e dell’Automazione di Unife, si affiancano quest’anno quattro ragazzi provenienti dalle scuole superiori. Sono Alex Bellan dal Polo tecnico di Adria, Andrea Faveri dal liceo Ariosto di Ferrara, Nicola Tieghi dal liceo Roiti di Ferrara e Giacomo Zampini dall’Iti “Copernico-Carpeggiani” di Ferrara. Il team Unife il 29 giugno parteciperà, all’International Training Center di Torino, alla finale nazionale, affrontando i team delle altre 42 sedi italiane. Da due anni il Dipartimento di matematica e informatica di Unife partecipa alla competizione, organizzata dal CyberSecurity National Lab del Cini e riconosciuta anche dal ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze. Dal 2022 il corso di laurea in Informatica è sede di formazione, con numerosi docenti, ricercatrici e ricercatori coinvolti.

La squadra nei giorni scorsi ha partecipato alla cerimonia di chiusura della fase locale di questa edizione della Cyber Challenge, che si è tenuta al Dipartimento di Matematica e Informatica alla presenza di tutte le ragazze e i ragazzi e di tutti i docenti e i tutor coinvolti. Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati i tre migliori classificati di Unife. Oro ad Alex Bellan, argento ad Andrea Faveri e bronzo a Lucia Ferrari. La cerimonia è stata anche occasione per riconoscere il merito di tutte le atlete e di tutti gli atleti della squadra estense, l’impegno profuso nel periodo di formazione e la grande correttezza sportiva tenuta durante la gara e per ringraziare i supervisori Giacomo Bettini, Axel Caniatti, Luca Pasquali Evangelisti e Mattia Fogli, tutti assegnisti di ricerca e dottorandi Unife, per la loro competente guida, al fianco dei docenti organizzatori Carlo Giannelli, Fabio Stumbo e Gaetano Zanghirati.

Un grazie particolare è stato formulato ai tutor di quest’anno Jacopo Maghini, Mouaad Daki, Francesco Lugli, Leonardo Bombonati, Lorenzo Colombi e Luca Corticelli, i “magnifici sei” del team Unife Cyber Challenge 2022, che hanno accompagnato e fatto crescere ragazze e ragazzi, trasmettendo loro non solo il grande bagaglio di esperienza, conoscenza e competenza, ma anche la passione e l’entusiasmo che li hanno animati nella scorsa edizione.

La selezione del team Unife. La squadra è stata definita attraverso un iter di selezione partito a febbraio 2023, che ha portato a una rosa di 24 studentesse e studenti che hanno partecipato alla fase di formazione e preparazione, due pomeriggi alla settimana per ben 12 settimane. Al termine dell’addestramento, il 31 maggio scorso si è svolta la gara locale per identificare i componenti della squadra che il prossimo 29 giugno disputerà la competizione nazionale. La gara locale, che si è svolta contemporaneamente in tutte le sedi italiane, è di tipo ‘Jeopardy’, ossia individuale. Ogni giocatrice e ogni giocatore deve competere singolarmente, senza alcun tipo di interazione con altri giocatori o con esterni. Dopo appena due minuti dall’inizio della gara locale del 31 maggio uno studente Unife è risultato il più veloce d’Italia a consegnare la soluzione di una delle sfide, la prima delle quattro previste della categoria “Software security”. La competizione si è chiusa alle 17, dopo 7 ore ininterrotte.