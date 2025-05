La sfida dell’agrivoltaico: "Energia pulita e cibo prodotti nello stesso spazio. Con benefici per le bollette"

Ambiente ed economia possono, anzi devono integrarsi. Il rapporto, complesso, costituisce una delle più importanti sfide di oggi. Le metodologie, per trovare una sintesi, una risposta, ci sono. Una passa attraverso l’agrivoltaico, di cui si è parlato ieri nel corso di un convegno di alto profilo tecnico, svoltosi alla sala Estense proprio per fare chiarezza. Già, perché, come ha rilevato in apertura il coordinatore dell’incontro Cristiano Bendin, caposervizio del Carlino Ferrara, occorrono dati reali per dare vita a una riflessione autentica e a un dibattito trasparente, se si intende farsi un’opinione vera sul tema.

L’iniziativa era promossa da Fondazione Fratelli Navarra, Comune di Ferrara e Legambiente. Nicola Gherardi, presidente del ’Navarra’, da tempo si batte a favore dell’agrivoltaico ma prima descrive lo scenario: "L’agricoltura è impegnata da un lato a produrre quantità crescenti di cibo (fra pochi anni la popolazione salirà a 10 miliardi nel mondo) e dall’altro, contemporaneamente, a salvaguardare l’ambiente. In più siamo chiamati alla coerenza in campo europeo perché ci siamo dati regole precise". E’ insomma una situazione complessa ma anche con obiettivi noti e raggiungibili, come ad esempio quello dell’energia rinnovabile che a livello nazionale si risolverebbe utilizzando (vediamo come) l’1% della Sau (la superficie agricola utilizzata): ora siamo allo 0,1%. Una risposta efficace e in linea con le citate premesse la offre, ha detto lo stesso Gherardi, l’agrivoltaico, cioè quel sistema di pannellature fotovoltaiche non fisse che vengono impiantate sui terreni agricoli ma, attenzione, senza danneggiare o limitare esageratamente la resa delle coltivazioni. Di fatto è una risposta ai "pannelli selvaggi" o "cannibali" dell’agricoltura, quelli cioè che sostituiscono in toto le colture e che suscitano non poche perplessità anche dal punto di vista etico. E allora, ha detto il presidente del "Navarra", occorre coraggio da parte degli agricoltori che devono investire ma anche del mondo delle istituzioni che deve produrre norme chiare e certe nel tempo senza farsi troppo condizionare dal vento dei cambiamenti politici. Della situazione e delle opportunità in regione e nel nostro comune ha parlato l’assessore Matteo Fornasini (vedi servizio a fianco), Un importante esperto di agrivoltaico è Stefano Amaducci, docente di scienze agrarie alla Cattolica di Piacenza. Da dieci anni studia questo tipo di impianti in grande evoluzione; ne ha attivati due nelle aree del suo ateneo grazie ai quali opera una ricerca scientifica costante. Dati alla mano, la coabitazione (pannelli fotovoltaici e coltivazioni) è possibile, ha detto. Si possono utilizzare vari tipi di impianti che garantiscono energia pulita e a costo zero e una resa agricola non troppo penalizzante. Questo ultimo indice fa divergere le varie normative nazionali ma in ogni caso la strada tracciata e percorribile è questa. Molti sono i punti a favore a cominciare dalla decarbonizzazione (indispensabile se si vuole limitare i danni del clima impazzito).

Sulla stessa linea l’intervento di Angelo Gentili responsabile agricoltura di Legambiente che ha parlato di "obiettivi ambiziosi" ma anche della ineluttabilità delle scelte in tema di difesa ambientale che passano per il vento e il sole. La strada segnata – "una vera e propria sfida" è quindi quella delle rinnovabili e l’agrivoltaico è una di queste importanti soluzioni, anzi degli "strumenti strategici". Sullo sfondo, ha ammonito, c’è il clima in costante peggioramento: 146 eventi estremi in 10 anni di cui 79 negli ultimi due. Interessanti le due esperienze pratiche e aziendali di agrivoltaico: quella di Agrisfera (ne ha parlato il direttore generale Giovanni Giambi) e quella di Caviro (con il direttore generale Giampaolo Bassetti). Agrisfera (azienda romagnola votata all’economia circolare) è in procinto di avviarlo su 116 ettari con varie coltivazioni (estensivo ma anche piselli e pomodori). Caviro (la più grande cantina d’Italia) produce già 1 megawatt e la soddisfazione è palpabile. C’è poi un …complicato quanto importante mercato dell’energia, ha ricordato Filippo Bovera (Politecnico di Milano) che stabilisce giorno per giorno il prezzo dell’energia. Sullo sfondo due verità: l’autoconsumo conviene e portano frutti le comunità energetiche che, quindi, vanno incentivate.