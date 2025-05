La sfida delle bandiere: "Tradizione, arte, identità. È un rito che ci unisce"

Magia di bandiere, persone e colori hanno animato piazza Municipale per i ’Giochi giovanili delle bandiere estensi’ e gli ’Antichi giochi delle bandiere estensi’, che vedono a confronto, rispettivamente, i giovanissimi atleti delle Contrade e i più esperti sbandieratori e musici che si contendono i titoli delle varie specialità, che sono: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra e musici.

Una gara che ha unito tradizione, vitalità e spirito di appartenenza delle otto contrade in vista dei prossimi grandi appuntamenti di maggio: il corteo sabato 24 maggio per le vie del centro e le corse del Palio in piazza Ariostea, nello spettacolo serale, sabato 31 maggio. "La gara delle bandiere è uno dei momenti più simbolici del nostro Palio. Una manifestazione che è un rito che unisce tradizione, arte e senso di appartenenza. Vedere all’opera sbandieratori di ogni età, anche giovanissimi, con la loro passione e il loro spirito di squadra, ci ricorda quanto sia vitale la nostra storia", ha detto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

"Gli Antichi Giochi delle Bandiere Estensi rappresentano un evento di grande importanza non solo per la Fondazione Palio Città di Ferrara ma anche per l’intera città. Tanti mesi di allenamenti e sacrifici culminano nelle gare nella piazza Municipale ’vestita’ con i colori delle otto contrade che si sfidano attraverso i propri atleti. Desidero ringraziare non solo le contrade ma anche tutti gli atleti e le famiglie di tutti gli atleti per l’enorme sforzo che ogni anno mettono in campo per dare continuità all’intero movimento. Grazie ai Giudici Fisb, all’intero staff organizzativo della Fondazione e al pubblico numeroso e appassionato", ha aggiunto il presidente della Fondazione Palio di Ferrara, Nicola Borsetti.

Le competizioni sono regolamentate da una giuria federale della fisb (Federazione Italiana Sbandieratori) che forma la valutazione finale. Si è svolto il primo atto dei “giochi giovanili delle bandiere estensi con le specialità coppia, squadra e musici. Oggi, alle 9, la specialità singola e a seguire le premiazioni. Sempre oggi, alle 16, le specialità di coppia e piccola squadra. Al termine le premiazioni.

LA CLASSIFICA A OGGINella Coppia Tradizionale Esordienti vittoria per Emma Fazzini e Giulia Gadenghi (Santa Maria in Vado), seguiti da Giulia Gallo e Filippo Camattari (Borgo San Giorgio). Nella Coppia Giovanili primo posto per Gherardo Bovolenta e Francesco Novi (Borgo San Giorgio), davanti a Luca Battaglia e Mattia Crisci (San Paolo) e a Chiara Ferraro ed Elena Dalfreddo (Borgo San Giorgio). Nella Coppia Under 15, oro per Nicola Cicognani e Gabriele Lombardi (Borgo San Giacomo), argento ad Anna Scaranaro e Viola Alberico (Borgo San Luca), bronzo a Matteo Santangelo e Diego Poletti (Santo Spirito).

Per le Squadre Esordienti vittoria di Santo Spirito su Borgo San Luca; nelle Giovanili successo di San Paolo, poi Borgo San Giorgio e San Benedetto; tra gli Under 15 primo posto a Borgo San Luca, seguito da Borgo San Giacomo e San Paolo.

Tra i Musicisti Giovanili vince Borgo San Giacomo davanti a Borgo San Giorgio; nella categoria Under 15 successo di Borgo San Giorgio su Borgo San Luca e Santo Spirito.