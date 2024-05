La sfida delle imprese: "Insieme per disegnare il futuro del territorio. È la strada maestra"

È un nuovo modo di concepire il rapporto tra il sistema delle Pmi e la politica. Concretezza, pragmatismo e contenuti. Dalla transizione 5.0 all’esigenza di colmare il mismatch tra mondo formativo e del lavoro, finendo con l’approccio trasversale alle emergenze che caratterizzano il territorio come la proliferazione del granchio blu.

La società Fesvi (costituita da Cna, Confartigianato e Confcooperative) non ha solo presentato due documenti che sono stati consegnati ai ministri giunti sul territorio in questi giorni – il titolare del Mase, Gilberto Pichetto Fratin e la titolare del Mur, Anna Maria Bernini – ma hanno in qualche modo tracciato una rotta. Un approccio metodologico che il vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni, ieri mattina ha definito "strategico per tentare di dare una risposta alle complessità che caratterizzano il periodo storico che stiamo vivendo". Il tutto, ovviamente, caratterizzato da una forte componente pragmatica che ha portato a due risultati concreti. Non solo la creazione dell’impresa della società di sviluppo – Fesvi, appunto – ma anche all’avvio della Scuola di Sviluppo Territoriale promossa, tra l’altra con partener istituzionali come Università e Ufficio scolastico territoriale. "Oggi più che mai – spiega Davide Bellotti, presidente di Cna e presidente del Cda di Fesvi – occorre una programmazione territoriale che risponda alle esigenze complesse. Noi stiamo cercando di dare risposte sia al mondo produttivo che a quello istituzionale. Questo grazie alla convenzione stipulata con Sipro. Siamo convinti che la strada intrapresa, in dialogo con i rappresentanti del governo, sia quella giusta. Stiamo dimostrando, con i fatti, che le il mondo produttivo è pronto a fare la sua parte e tra l’altro stiamo lanciando un nuovo corso di laurea in Scienze e politiche per l’ambiente, improntata a creare nuove figure professionali sulle frontiere della transizione da immettere nel mercato del lavoro, trattenendo qui i ragazzi che studiano in città. Alla politica, chiediamo il riconoscimento di questa attività e del percorso fatto". Il direttore di Confcooperative, Ruggero Villani, punta non solo sul progetto pilota della Scuola di Sviluppo Territoriale, ma anche sulla "nuova fase che si è aperta per il territorio grazie a questo percorso". "Se vogliamo che gli universitari si trattengano sul territorio – spiega Villani – occorre dare valore alla loro esperienza e farla intrecciare con il mondo del lavoro. Sotto questo profilo, in termini di rapporti tra i player istituzionali e produttivi, è estremamente all’avanguardia anche grazie a Fesvi e alla Scuola di Sviluppo. L’ingrediente giovanile è fondamentale e dalla Pubblica amministrazione ci aspettiamo un’azione in nome del principio di sussidiarietà". Confartigianato, per bocca del segretario provinciale, Paolo Cirelli, fissa la sua stella polare nella "zona franca urbana" o comunque negli "strumenti straordinari che servono al territorio". E qui entra in gioco il fattore della "collegialità". "Grazie al percorso virtuoso di Fesvi e della Scuola di Sviluppo – spiega Cirelli – siamo passati dalla concertazione alla convergenza di intenti nel lungo periodo. Noi puntiamo molto sul valore della collegialità ed è per questo che, ai vari interlocutori istituzionali, chiediamo un impegno comune che abbia un respiro territoriale. Tutti, nella loro funzione – e segnatamente con i rappresentanti del governo l’organo deputato è il Consiglio dei Ministri – si devono sentire coinvolti nel raggiungere questi obiettivi".