La sfida dell’uguaglianza: "Un progetto europeo per la parità di genere"

L’aula magna della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di ’WE Frame: Collective Views for Equality (Opinioni collettive per l’uguaglianza)’, progetto europeo che pone Ferrara al centro di un dialogo internazionale sull’uguaglianza di genere e i diritti fondamentali. Finanziato dal programma ’Cerv – Citizens, Equality, Rights and Values dell’Unione Europea’, il progetto vede come capofila l’università degli studi di Ferrara, in collaborazione con Officine Europa Aps, C.d.s. Cultura odv e Traces & dreams ab (svezia).

Con una durata di 16 mesi (aprile 2025 – luglio 2026), WE Frame coinvolge sei Paesi europei – Italia, Svezia, Francia, Germania, Spagna e Romania – e si propone di indagare come l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne siano percepiti e vissuti nella vita quotidiana, promuovendo un approccio intergenerazionale e intersezionale. All’incontro con la stampa hanno preso parte i rappresentanti dei partner di progetto, che hanno illustrato obiettivi, metodologie e le attività previste nei prossimi mesi.

"Il progetto WE Frame rappresenta un’occasione importante di dialogo e confronto intergenerazionale sui contenuti e sulle sfide contemporanee dell’uguaglianza di genere", ha sottolineato Orsetta Giolo, professoressa associata di filosofia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. E ancora la Giolo: "L’Università di Ferrara è particolarmente sensibile al tema, come dimostrano le numerose iniziative promosse anche di recente, in particolare l’avvio dello Sportello universitario antiviolenza. WE Frame contribuirà a valorizzare l’impegno dell’Ateneo per la Terza Missione, rafforzando la rete di collaborazioni con i partner locali e il tessuto associativo cittadino".

"Il progetto nasce con l’obiettivo di aprire spazi di riflessione e confronto sulle sfide legate alla parità di genere, attraverso una serie di laboratori aperti al pubblico, dove cittadini e cittadine potranno condividere esperienze, idee e prospettive sui limiti e le opportunità ancora presenti nella vita quotidiana, personale e professionale", ha dichiarato Alexandra Storari, presidente e fondatrice di Officine Europa. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che dimostra la forza delle collaborazioni internazionali e il valore del confronto aperto".

Così Cinzia Bracci, presidente di C.d.s. centro ricerche documentazione e studi economico sociali odv: "Cds odv opera secondo i 17 Goal di Agenda 2030. Sull’obiettivo 5 – Parità di Genere – abbiamo condotto studi e ricerche approfonditi, dai seminari su ’Violenza Economica’ alla recente pubblicazione ‘L’Europa per le pari opportunità - Generazionali, di genere e territoriali".

Soddisfatta Agnese Baini, editorial officer di Traces&Dreams AB: "Siamo felici di aver co-sviluppato ’WE Frame’ come unico partner internazionale. Siamo un’agenzia transdisciplinare con sede in Svezia e un team distribuito in tutta Europa".