La sfida di Alice: "Prima volta in barca a vela"

Robot indossabili restituiscono oggi a persone in carrozzina la posizione verticale e la possibilità di compiere passi. Un’esperienza che sta vivendo da due anni la 21enne Alice Leccioli dopo la sua prima passeggiata in piazza San Marco. Poi da quel giorno la ragazza di Copparo, affetta dalla nascita da diparesi spastica, non si è più fermata e ora è diventata un testimonial, una madrina delle iniziative che hanno l’obiettivo di migliorare la vita degli altri, proprio come è successo a lei. Ieri mattina è stata di nuovo protagonista di un progetto di solidarietà: è intervenuta all’Ocean Live Park di Genova con il suo esoscheletro ’Felicità’, ricevuto in dono 4 anni fa da un’anonima, per il charity event organizzato con l’obiettivo di aiutare il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini ad acquistare tramite una campagna di crowdfunding un esoscheletro che attualmente ha un costo di circa 200mila euro. Il padre Mirco la accompagna ovunque: "È come fosse una missione per lei, dare la possibilità anche ad altri di poter usufruire dei benefici della riabilitazione robotica e condividere il percorso di rinascita". In occasione dell’arrivo di The Ocean Race, la regata velica intorno al mondo che ha compiuto 50 anni, Alice è salita per la prima volta a bordo di una barca, anzi due: la storica "New Zealand Endeavour" e sul catamarano senza barriere "Lo Spirito di Stella". Alice cosa prova quando cammina: "Ho chiamato il mio esoscheletro Felicità: come la sensazione che ho provato alzandomi in piedi per la prima volta". Leccioli vuole che altri come lei possano utilizzare il robot ad altissima tecnologia composto da protesi e sensori, che accompagna meccanicamente i movimenti del corpo.

L’iniziativa di ieri ha avuto il plauso del direttore della medicina fisica e riabilitazione di Genova, Paolo Moretti: "La maggior parte dei pazienti del nostro reparto presenta gravi disabilità che potrebbero beneficiare di un esoscheletro – spiega il medico –. La riabilitazione robotica inoltre consente di interagire con l’ambiente in modo libero con un impatto anche sulla sfera emotiva". "Felicità: come la sensazione che ho provato alzandomi in piedi per la prima volta". Anche Alice nel 2019 ricevette tanta solidarietà: una donatrice anonima – dopo aver visto un servizio delle Iene – le regalò il gioiello della tecnologia distribuito in Italia dalla genovese Emac.

Matteo Radogna