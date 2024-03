La sfida di Forza Italia: "Noi, moderati e leali. Partiamo dalle imprese, sono la vita della città"

"Qualcuno mi ha definito un ologramma. Sentirselo dire da chi non ha mai amministrato, non si è mai fatto carico dei problemi di una comunità per cercare di risolverli, fa un certo effetto". Però, "non dobbiamo attaccare la sinistra e il candidato Fabio Anselmo. Non ne abbiamo bisogno: per noi a parlare sono i fatti". Il sindaco Alan Fabbri nell’antipasto di campagna elettorale sceglie la serata di Forza Italia – ieri sera il ristorante Pulcinella era gremito – per rispondere alla accusa che gli è stata mossa dallo sfidante di centrosinistra. "Sono 26 anni che faccio politica – riprende – e ho fatto circa sedici campagna elettorali. A me pare che il calore delle persone verso questa amministrazione sia ancora molto forte. E nessuno penso lo possa negare". La parte emozionale arriva all’apice quando il primo cittadino scocca la freccia dell’orgoglio. "In questi anni, per molti versi difficili – dice – abbiamo cercato di essere l’amministrazione di tutti, senza guardare quale tessera di partito avessero in tasca i nostri interlocutori. Abbiamo, attraverso un duro lavoro, restituito ai ferraresi l’orgoglio di vivere in questa città". Da sinistra "sono arrivati e arriveranno tantissimi attacchi – scandisce Fabbri come a mettere in guardia il suo uditorio – . Ci hanno portato in tribunale, ma per lo più senza successo". E quando si parla di aule giudiziarie, scatta la puntualizzazione. "Amministrare – così il sindaco – non significa affrontare un processo in un’aula di tribunale. Significa farsi carico dei problemi della comunità che rappresenti". Ma al di là delle schermaglie a distanza, il messaggio politico che lancia il sindaco uscente e che sarà probabilmente il leitmotiv della campagna elettorale è chiaro: "Essere riconfermati alla guida di questa città – chiude – potrà consentirci di concludere un percorso virtuoso, che ha restituito ai ferraresi un senso di appartenenza straordinario. Chi vuole tornare indietro, alla città di cinque anni fa, non ci voti".

Gli applausi non mancano, specie quando il sindaco ricorda i suoi incontri con Berlusconi ad Arcore. D’altra parte, era pur sempre la serata di Forza Italia. Un movimento che Fabbri definisce "leale, corretto e istituzionale". A giudicare dalla platea, gli aggettivi calzano. Imprenditori, professionisti, un gruppo di giovani attivisti, impiegati e volti noti della politica o del mondo associazionistico. Guglielmo Bernabei (Ferrara Bene Comune), Francesco Fersini (Ferrara Oltre, già candidato con l’Ncd), Francesco Badia (ex candidato di Azione alla Camera), il professor Adolfo Sebastiani, il presidente della Holding, Luca Cimarelli, e il gruppo di Forza Italia al gran completo. Dalla deputata Rosaria Tassinari, passando per la consigliera regionale Valentina Castaldini, finendo con il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli e le due consigliere comunali Paola Peruffo e Diletta D’Andrea (coordinatrice comunale di FI). Ma è l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini a declinare il ruolo presente e futuro di Forza Italia. "Abbiamo scelto un’impresa a conduzione familiare per questa serata – scandisce – perché è proprio alle attività produttive che questa amministrazione, e Forza Italia in particolare, ha dedicato tante delle sue attenzioni. Il nostro partito ha dato un contributo fondamentale per il cambio di passo che questa città ha fatto. Siamo una forza moderata, competente e leale. In questi anni difficili, abbiamo sempre cercato di lavorare per il bene di tutte le persone e abbiamo messo in campo diverse azioni per salvaguardare il tessuto economico e sociale ferrarese. Le imprese sono la vita della città. Per continuare questo percorso, abbiamo bisogno di rinnovare la fiducia al sindaco Fabbri e a questa amministrazione. C’è bisogno di continuare a tifare Ferrara".

