La sfida green dell’ex Mof Parcheggio con 520 posti auto e due aree destinate al verde

di Federico Di Bisceglie FERRARA Un parcheggio completamente ‘green’, a basso impatto ambientale. Rigorosamente gratuito. Il progetto, rimodulato, dell’ex Mof parte da questi due presupposti e in qualche misura rappresenta il coronamento della riqualificazione dell’area Darsena. In due parole: Bando Periferie. Andiamo ai numeri. Complessivamente, il parcheggio ospiterà 567 stalli distribuiti su tutto il perimetro dell’area. Quelli riservati alle auto saranno 520, per i motocicli saranno 15, dodici per gli autobus e venti per i camper. La ripartizione del parcheggio è suddivisa in due maxi zone: quella adiacente alla struttura che ospitava il mercato ortofrutticolo sarà completamente dedicata alle vetture: gli stalli sulla parte destra saranno 159 mentre sulla sinistra saranno 218. Un’area apposita, più vicina ai Rampari di San Paolo, è stata invece immaginata esclusivamente per i camper. Dalla parte opposta, spazio a motocicli (con stalli dedicati) e autobus. Il progetto dell’ex Mof rientra, come detto, nel maxi finanziamento del Bando Periferie (avviato dalla precedente amministrazione), ma portato avanti – rimodulato – da quella attuale. "Stiamo parlando – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi (foto) – di un cantiere da circa cinque milioni di euro. L’affidamento dei lavori è previsto entro l’anno e, non dovendo realizzare nuove infrastrutture, mi aspetto...