La sfida per il Castello. Turri contri i vertici Pd: "Così Minarelli regala la Provincia alla destra"

"Nicola Minarelli è il peggior segretario che il centrosinistra abbia avuto negli anni. È inaccettabile che si consegni, senza neanche una prova di alternativa, la Provincia al centrodestra". È un Pietro Turri senza freni quello che decide di consegnare le sue riflessioni al Carlino e che stigmatizza l’assenza di una proposta alternativa a quella del centrodestra – che ha schierato Daniele Garuti – nella corsa alla presidenza della Provincia. In effetti, è una circostanza abbastanza inedita. Tant’è che anche il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni durante la presentazione della festa regionale del partito ha manifestato la sua perplessità. Ma torniamo a Turri che, oltre a essere stato consigliere comunale dem nel corso dell’ultimo mandato di Tiziano Tagliani, è componente della direzione provinciale. "Secondo la logica espressa da Minarelli – attacca il dem – la comunità del Pd dovrebbe andare a dire a quelli che a Poggio non l’hanno votato che ora è diventato un nostro interlocutore. Mi sembra una cosa politicamente folle. Inaccettabile". Turri alza la posta. "Coerentemente – dice – il segretario dovrebbe dimettersi dal suo ruolo e lasciare spazio a qualcuno che potrebbe dare al partito un nuovo corso. Si può arrivare all’appuntamento delle elezioni regionali anche senza un segretario provinciale, così come non c’è un segretario comunale". Il quale "assumendosi tante responsabilità, ha deciso di lasciare all’indomani della sconfitta elettorale". La considerazione che fa Turri è amara, specie dalla prospettiva di uno che ha una militanza di lustri in seno al Pci e che ha fatto della cooperazione una ragione di vita. "Mi dispiace ammetterlo – aggiunge – ma con questa segreteria provinciale, Fabbri e il centrodestra possono dormire sonni più che tranquilli. Non è così che si costruisce un’alternativa di governo della città e del territorio". È evidente che, al di là di quello che accadrà di qui a pochi giorni con le provinciali, si apre il grande tema delle Regionali. In questo senso Turri solleva una critica puntuta in termini di metodo. "In queste settimane – spiega – abbiamo assistito a una conventio ad excludendum nei confronti delle persone che non erano allineate alla prospettiva tracciata dalla segreteria. Minarelli ha organizzato delle riunioni solo con alcuni esponenti di segreteria e direzione. Anche sul piano metodologico non è in questo modo che si conduce una comunità politica. Bisogna che questo sia un monito chiaro anche per le Regionali". Eppure Minarelli è appena stato riconfermato e la sua relazione è stata votata a larga maggioranza. "La votazione alle due del mattino, dopo ore e ore di direzione. Ho detto tutto".

Federico Di Bisceglie