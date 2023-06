La sfida per la Provincia È caccia al candidato Corte bipartisan a Govoni

Corsi e ricorsi storici, tra antipolitica e politica (finalmente). Se fino a non molto tempo fa hanno rappresentato una sorta di male assoluto - il simbolo dello spreco, dei costi da abbattere e delle poltrone da tagliare - oggi, a nove anni di distanza dalla riforma che ne ha ridimensionati ruolo e competenze, le Province stanno per tornare.

È infatti quasi pronto il disegno di legge per il ripristino dell’elezione diretta di presidenti e consigli delle province italiane, la norma che manderà in soffitta la legge 562014 ’Delrio’, il cui bilancio pare essere piuttosto negativo, come ha confermato la stessa Corte dei conti: a fronte di risparmi tutto sommato modesti per le casse dello Stato, la norma ha infatti prodotto difficoltà e disomogeneità nei meccanismi di trasferimento delle competenze dalle province stesse agli altri enti.

Con l’effetto di lasciare abbandonati interi territori che, per complessità, necessitavano invece di un ente di raccordo più prossimo. E come un riflesso pavloviano, si stanno risvegliando gli appetiti dei partiti, già al lavoro, a Ferrara come in tutta Italia, per individuare il candidato ideale. Da destra a sinistra, è caccia a un candidato di alto profilo per il 2024. Statura istituzionale, esperienza, competenza, sobrietà, capacità di rappresentare tutti dopo anni di violente contrapposizioni: queste le caratteristiche che dal Pd a Fratelli d’Italia sarebbero gradite per lo scranno del Castello Estense. Un identikit che sembra attagliarsi quasi perfettamente a Paolo Govoni, imprenditore edile, già presidente regionale di Cna e attuale vicepresidente della Camera di commercio Ferrara-Ravenna, che i rumors - ovviamente smentiti dai partiti - darebbero al centro di una serie di consultazioni, sondaggi informali e trattative da più parti. "Personalità equilibrata e dialogante" sia con la destra che con la sinistra, vicino al mondo del lavoro e dotato di riconosciute doti di mediazione (è infatti sopravvissuto alle faide tra le associazioni di categoria ferraresi, un banco di prova non da poco), Govoni - si sussurra nei corridoi della politica - potrebbe rappresentare un punto di equilibrio oltre che un interlocutore credibile e rispettato del Comune di Ferrara, sia nel caso di una rielezione di Alan Fabbri (con il quale è in buoni rapporti da tempo) sia nel caso di una vittoria del centrosinistra (dove può contare su molti amici ed estimatori). In più, dicono gli interessati, avrebbe quella visione di insieme che gli deriverebbe dall’esperienza alla guida della Camera di commercio prima come presidente di Ferrara poi come commissario straordinario. Una corte bipartisan, dunque, ancora allo stato embrionale ma già in grado di produrre i primi sommovimenti.

c. b.