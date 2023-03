La sfida ’rinnovabile’ Il 12% della produzione in Emilia-Romagna è dalla terra estense

di Cristina Rufini

Il futuro è già qui. Sono trascorsi cinque giorni dall’accensione del mega parco solare di Poggio Renatico – composto da trentamila moduli di pannelli fotovoltaici che dovrebbe produrre 25 Gwh ogni anno e servire 8mila famiglie – che arrivano i dati sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2022. E il territorio estense non è proprio la cenerentola in Regione, né in Italia. Con i suoi 867 Gwh (dati forniti da EnergRed) di produzione lo scorso anno, la provincia di Ferrara si piazza al quarto posto in Emilia-Romagna, regione che a sua volta è sul terzo gradino del podio nel Belpaese. Insomma, il cammino è ancora lungo per raggiungere l’obiettivo nazionale di Agenda 2030 (il 30% della produzione da fonti rinnovabili di energia per il consumo finale), ma la strada è stata imboccata. E Ferrara si è messa in fila. La produzione provinciale estense rappresenta in regione il 12 per cento di quella totale dell’Emilia Romagna, che nel 2022 è stata di 7.170 Gwh ( con un più 12 per cento rispetto al 2020 che era stata di 6.398). L’Emilia-Romagna con 105.938 impianti fotovoltaici è la terza regione d’Italia, pari al 7.9 per cento del totale nazionale ed è tra le sette regioni coal-free, cioè che hanno azzerato il consumo di carbone. Ed è, infine, tra le dodici promosse a pieni voti per la sfida della transizione energetica. In provincia di Ferrara inoltre, per l’anno in corso, si aggiungeranno i 25 Gwh del parco solare Malvezzi di Poggio Renatico, che si estende su ventidue ettari, inaugurato venerdì scorso da Enel Green Power: il primo esempio in provincia di parco nato dalla collaborazione di pubblico e privato, grazie al ’Sistema Rinnovabile’ ideato proprio da Enel Green Power per favorire la partecipazione diretta dei cittadini.

"La crescita delle rinnovabili è una leva strategica per l’indipendenza e la sicurezza energetica dell’Italia – ha commentato in occasione dell’inaugurazione di venerdì il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta – Qui a Poggio Renatico ne abbiamo un esempio concreto: i cittadini hanno potuto partecipare concretamente alla realizzazione del nuovo impianto". Importante realtà anche in questo ambito, Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola per superficie agricola utilizzata, che a febbraio scorso, ha presentato l’alleanza tra Bf (che controlla Bonifiche Ferraresi) e Cva (Compagnia valdostanza delle acque) e in questa occasione il suo amministratore delegato, Federico Vecchioni, ha sottolineato come questa "partnership permetterà di sviluppare tecnologie inerenti il comparto agrivoltaico e la sua applicazione". Con l’obiettivo dichiarato proprio dal partner Cva di arrivare alla produzione di ulteriori 150 Mwh di energia fotovoltaica entro l’anno.