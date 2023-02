"La Shoah e il caso Danimarca Un intero popolo aiutò gli ebrei"

Al Ridotto del teatro Comunale, nell’ambito delle celebrazioni istituzionali per la Giornata della Memoria, Andrea Vitello presenterà oggi alle 17, Il nazista che salvò gli ebrei (Le Lettere), titolo che apre alla speranza e alla possibilità di intravvedere un po’ di luce in uno dei periodi più neri della storia dell’umanità. Il focus sarà infatti sulla Danimarca, che nel 1943 si distinse per avere salvato dalla deportazione migliaia di ebrei danesi per spirito di uguaglianza, lo stesso che, scrive Moni Ovadia nella prefazione al testo, era elemento intrinseco dell’identità del popolo. Con l’autore ci saranno Ovadia, direttore del teatro Abbado, e Anna Quarzi, Presidente Isco.

Vitello, cosa l’ha attratta della vicenda danese, sconosciuta ai più?

"Il fatto che sia un unicum rispetto ad altri salvataggi avvenuti nel corso della Seconda guerra mondiale in altri Paesi. In Danimarca l’intera popolazione, dal re fino alle persone appartenenti alle classi sociali più umili, contribuì al salvataggio degli ebrei. Poi la figura di Georg Ferdinand Duckwitz, nazista tedesco della prima ora, che ebbe una crisi di coscienza che lo portò a salvare gli ebrei, e per questo ricevette il titolo di Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem".

Cosa è oggi, l’uguaglianza?

"Io sono per l’elogio della differenza e per l’accettazione di tutti, anche di chi viene etichettato come ‘diverso’. Vi è però una fortissima disuguaglianza economica che dovrebbe essere risolta, perché sappiamo come storicamente possa facilitare l’avvento di regimi totalitari".

Liliana Segre ha di recente dichiarato il timore che si perda la memoria dell’Olocausto.

"Penso che la preoccupazione di Liliana Segre sia lecita e che per scongiurare tale possibilità si debba investire di più sulla scuola sia in termini di ore dedicate alla storia sia in termini finanziari. Andrebbe istituzionalizzata come materia la didattica della Shoah e degli altri genocidi".

Cosa, delle celebrazioni della Giornata della Memoria, trova superfluo e ridondante e cosa non abbastanza detto?

"La cosa che trovo superflua e ridondante sono i discorsi ipocriti di molti politici, perché l’Italia come sappiamo, a differenza della Germania, non ha fatto i conti con la storia. Abbiamo ancora i negazionisti, le marce a Predappio, i partiti che si ispirano dichiaratamente al Fascismo e al Nazismo. In Italia manca un museo sul Fascismo e sull’Rsi. Penso poi si parli ancora poco delle altre vittime come i rom e sinti, gli omosessuali e le lesbiche, i testimoni di Geova e gli oppositori politici".

Camilla Ghedini