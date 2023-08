La Sicilia, un Ciao e l’amicizia Ciak con Giuseppe Fiorello a Ferrara

Grande cinema d’estate. Al parco Pareschi, in Corso Giovecca 148, il Cinema al Parco grazie al prezioso contributo del mondo cooperativo Ferrarese. Questa sera, alle 21.30, Stranizza d’amuri, di Giuseppe Fiorello (Italia, 2023 – 140’). La trama. Sicilia, estate 1982. Nino è il figlio maggiore in una famiglia di creatori di fuochi d’artificio: gente onesta, allegra e laboriosa. Il ragazzo ha appena terminato il liceo con profitto e il suo regalo è stato quel motorino con cui scorrazza gioiosamente attraverso la campagna siciliana. Gianni è un suo coetaneo tornato dal riformatorio che vive in un altro paese con la madre e il patrigno che gli ha dato un lavoro nella sua officina e un tetto sopra la testa, ma che lo tratta con continuo disprezzo. Di fronte all’officina c’è il bar i cui avventori si dilettano a prendere in giro il ragazzo additandolo come omosessuale. Un giorno, mentre Gianni sta andando a consegnare un Ciao ad un cliente, Nino lo sperona con il suo motorino: è la scintilla che accende un’amicizia. Biglietteria. Intero: 6,50 euro; ridotto: 5 (soci Coop, soci Arci, studenti e personale UniFe con badge di riconoscimento, under12, over60). Acquisto Online.