"La sicurezza è importante"

"Giusto inasprire le sanzioni per chi beve troppo, nel nuovo codice della strada sono state adottate delle norme che sicuramente vanno nella direzione di una maggiore sensibilizzazione mentre si guida. Chiaramente queste festività saranno motivo per essere attenti a non bere, anche perché basta davvero poco per superare i nuovi parametri previsti dal codice della strada. La soluzione appare semplice e naturale, ovvero, non bere o quantomeno essere responsabili e fare guidare chi non ha bevuto. Oppure attendere che l’effetto dell’alcol sia grandemente scemato. Tutto questo ne vale anche per la propria sicurezza, ma anche per gli altri".