"La sicurezza? Una priorità. Baby gang, ora più controlli. I giovani vanno coinvolti"

La sicurezza è uno dei punti qualificanti del programma elettorale di questa amministrazione: come ha accolto il conferimento della nuova delega? Com’è stato il passaggio delle consegne tra lei e Nicola Lodi, suo predecessore, dimessosi dopo la notifica del decreto di sospensione temporanea a seguito della condanna per il caso Cidas? "Sono grata al sindaco Fabbri per avermi conferito una delega così importante – risponde Cristina Coletti, espressione della Lega e nuovo assessore alla sicurezza (in aggiunta alle deleghe alle politiche per la famiglia, alle politiche socio-sanitarie, alle frazioni e al patrimonio che già deteneva) –. La sicurezza – continua – è un tema per noi fondamentale, da sempre. I passi in avanti compiuti in questi cinque anni e mezzo, grazie anche all’impegno di Nicola Lodi, sono innegabili: interi quartieri sono cambiati in meglio grazie alla riqualificazione dei parchi e alle progettualità ad essi connesse, abbiamo poi investito nella riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale, realizzando una nuova caserma e acquisendo nuove dotazioni, senza dimenticare l’installazione di 50 telecamere di videosorveglianza in città e nelle frazioni. Portare avanti le battaglie intraprese e tenere alta l’attenzione su questi temi è una sfida che intendo affrontare con serietà, coerentemente a ciò che è già stato fatto".

Se la situazione è migliorata in Gad, molto resta da fare sui Baluardi, in Porta Catena e in altre zone della città dove lo spaccio continua a imperversare: quali iniziative avete in programma? Da più parti si chiede di non allentare la presa sulla criminalità e molte sollecitazioni sono giunte in tal senso anche dall’opposizione in Consiglio comunale. "L’Amministrazione usa e userà tutti i mezzi che ha a disposizione per contrastare il fenomeno dello spaccio. I controlli continuano da parte degli agenti della Polizia Locale, che quotidianamente presidiano le zone più sensibili, anche in borghese. A dicembre abbiamo poi inaugurato il nuovo parco di Porta Catena, una zona tristemente famosa per lo spaccio, ora viene frequentata da bambini e ragazzi che giocano nel nuovo campo polivalente. Abbiamo inoltre completato i lavori al parco Monti Perticari, presto inaugurato. Il nostro obiettivo è quello di andare oltre la repressione: puntiamo alla riappropriazione degli spazi da parte della cittadinanza, in un’ottica di sicurezza urbana integrata".

Dopo la recente aggressione in via Arianuova avete chiesto più controlli da parte delle forze dell’ordine: come verranno implementati tali controlli? Ci sono altre iniziative all’orizzonte? Cosa intende fare l’amministrazione per arginare il fenomeno delle baby gang? "In accordo con tutte le forze presenti sul territorio, ci sarà un maggiore presidio durante le serate più soggette al fenomeno della movida, con una forte sinergia tra istituzioni pubbliche ed esercenti privati. Il fenomeno delle baby gang, d’altro canto, è di portata nazionale. Ci troviamo di fronte a forme complesse di disagio giovanile diffuso. Attraverso l’Ufficio Sicurezza Urbana e il Centro di Mediazione, portiamo avanti da anni progetti di cittadinanza attiva per coinvolgere i giovani a rischio di marginalità. Approfondirò questi temi nella terza e quarta Commissione Consiliare, programmata per il 12 marzo".

Il consigliere Anselmo ha ricordato in Consiglio che oltre 480 imprese ferraresi sono state considerate dalla Direzione investigativa antimafia a rischio infiltrazioni mafiose: come sta monitorando l’amministrazione questo fenomeno? Quali iniziative per evitare infiltrazioni della malavita? "Come Comune, oltre a lavorare costantemente con la Prefettura, che è l’organo competente in materia, cerchiamo di sensibilizzare la cittadinanza: aderiamo ad Avviso Pubblico, una rete di Enti Locali che opera per prevenire e contrastare mafie e corruzione. Tutti gli anni, inoltre, ci impegniamo ad organizzare - in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si celebra il 21 marzo - eventi dedicati agli alunni delle scuole, invitando esperti che dialogano con i ragazzi. Oltre a questo, durante la Festa della Legalità dedichiamo la stessa attenzione al tema con incontri e seminari rivolti a professionisti e cittadini. Infine, ogni anno collaboriamo con la Regione per sviluppare progetti, iniziative e attività inerenti al tema della legalità e del contrasto alla criminalità".

Lei è anche assessore ai servizi alla persona: quale contributo può dare questa sua esperienza nel delineare le linee di intervento sulla sicurezza cittadina? "Se la sicurezza è la condizione fondamentale per lo sviluppo e per la coesione sociale di una comunità, è altrettanto vero che una società unita è più sicura. Unire le deleghe consente di ampliare ulteriormente l’approccio alla sicurezza, affinché questa non si limiti, come detto, alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni criminosi, ma tenga conto di politiche sociali mirate alla riduzione delle disuguaglianze. Implementando la sinergia fra le forze dell’ordine e i servizi sociali, si potranno realizzare azioni sempre più efficaci volte a prevenire il disagio sociale, che in tanti casi è alla base delle azioni illecite. Interventi e progettualità più coordinate portano benefici diretti anche alle categorie più fragili e vulnerabili, come persone con disabilità, minori e anziani".