La ’signorina Silvani’ al De Micheli "Io, Fantozzi e Paolo Villaggio"

Ha bisogno di poche presentazioni, l’artista che sabato prossimo alle 21 calcherà il palco del teatro ‘De Micheli’ di Copparo per il nuovo appuntamento del calendario di prosa. Protagonista, infatti, sarà Anna Mazzamauro (foto) che porterà in scena lo spettacolo ‘Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi’. Si tratta di un lavoro originale con la musica dal vivo eseguita Sasa` Calabrese. "Mi sono sempre chiesta che nome avesse la signorina Silvani, quell’immagine grottesca e paradossale, quell’impasto di donna e di solitudine alla quale Paolo Villaggio ha regalato l’eternità e che io, da tramite riconoscente, ho contribuito a mantenere – così la stessa interprete presenta la pièce teatrale –. Poiché i personaggi non nascono casualmente, soltanto io posso, con il mio nome e col suo cognome, raccontare Paolo, raccontando Ugo. E leggeremo insieme il nostro incontro, il suo primo film, il mio divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della nostra vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani, che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata". Tanto è l’entusiasmo con cui il pubblico del ‘De Micheli’ si appresta ad accogliere Anna Mazzamauro. I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma Vivaticket e alla biglietteria all’interno del teatro, aperta giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13.