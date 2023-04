’La sindrome del pallone’ presentato in biblioteca

"La sindrome del pallone", è il titolo del libro provocatorio scritto da Marcello Carrà che sarà presentato venerdì 21 aprile alle 18 nella biblioteca comunale di Portomaggiore, negli ambienti di Palazzo Gulinelli. E’ pubblicato per "La nave di Teseo" con prefazione di Luca Bottura, editorialista della Stampa. Per l’autore "si suole definire il calcio come gioco o sport, ma la realtà dei fatti è che questo diletto, a mano a mano debilitante per il fisico e soprattutto per la mente, deriva da un vero e proprio morbo, che si impossessa spesso del malcapitato corpo negli anni della più acerba gioventù. La malattia si sviluppa poi con decorso rapido portando al delirio totale". Marcello Carrà è un ingegnere civile di quarant’anni con la passione per il disegno, cominciata durante gli studi universitari. Dopo 13 anni di pittura con soggetti legati a surrealismo, metafisica e cartoon, dal 2008 intraprende un nuovo percorso realizzando disegni di grandi dimensioni unicamente con la penna biro.

Il primo ciclo è dedicato agli insetti con la loro esistenza effimera ma affascinante. Successivamente ritrae, sempre su enormi fogli, una serie di animali che l’uomo uccide senza tanti sensi di colpa, come maiali e pesci. Attirato dalla pittura fiamminga, e sempre avvalendosi della sola biro, rivisita alcuni capolavori di Bruegel Vermeer e Bosch, fino ad approdare alle opere più recenti, che fondono immagine e testo in una serie di rimandi concettuali.