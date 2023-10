"La sinistra non ha condizionato le scelte artistiche"

Caro Carlino,

sono assai spiacente ma debbo smentire la ricostruzione del Sindaco Fabbri. Che ai vertici del Teatro o di Ferrara Arte e Ferrara Musica ci fossero esponenti politici all’epoca della sinistra non significa che essi determinassero o condizionassero le scelte artistiche, come invece avviene oggi. Io,da sempre conosciuto come vicino al centrodestra, ho avuto qui a Ferrara una meravigliosa accoglienza alle mie proposte musicali, dal Memorial Aldo Ferraresi alla prima del Concerto di Wolf-Ferrari e a decine di altri eventi. Debbo ringraziare,con grande stima, per questa apertura e anche per la frequente partecipazione loro ai detti eventi Alessandra Zagatti, Massimo Maisto, Roberto Soffritti, Tiziano Tagliani. Da quando invece c’è la troupe del centrodestra non è stata considerata neanche una delle mie proposte. E non metteró più piede neanche a Lucca, dove il centrodestra ha miserabilmente rifiutato la dedica di una strada al grande Presidente Sandro Pertini, il Presidente più amato dagli Italiani. Grazie per la pubblicazione della mia lettera, saluto la redazione del Carlino.

Gianluca La Villa