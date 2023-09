"La sinistra non ignori la sicurezza" Varese punge anche Fabbri: "Lo spaccio si è solo trasferito"

Da Oxford a Pontelagoscuro. Federico Varese, docente della prestigiosa università britannica, ha la visione pragmatica e disillusa di chi osserva la politica da una prospettiva distante rispetto alla mischia. Allo ’shitstorming’ preferisce il ’be kind’. E nel dibattito sulla candidatura a sindaco del centrosinistra, il docente entra in punta di piedi ma con le idee ben chiare. Una premessa. "Non sono certo io a dover dare delle patenti di adeguatezza o meno dei profili che sono usciti. Dico, però, che la sinistra non può pensare di avere il diritto divino di governare la città". Ma visto che anche Varese in qualche modo sta contribuendo alla costruzione di un’alternativa, individua alcune priorità. "Il centrosinistra – spiega – deve presentarsi all’elettorato con un programma che sappia trasmettere un’idea diversa di città rispetto a quella attuale. Sarebbe auspicabile ridurre il numero degli assessori, fornire il trasporto pubblico gratuito per le frazioni, asili nido pubblici gratuiti, e una revisione del piano di esternalizzazione dei servizi comunali. Insomma, un programma dirompente". Resta, tuttavia, il nodo della candidatura. Varese era presente quando Ilaria Cucchi ha in qualche modo lanciato l’investitura dell’avvocato Fabio Anselmo. Va detto comunque che, nonostante l’endorsement del Movimento 5 Stelle, il legale non ha ancora sciolto la riserva. Sul profilo della candidatura il docente – che si candidò nel 2019 con la lista di Roberta Fusari, Azione Civica – non si sbilancia. "Al di là dell’identikit del candidato – scandisce – penso che l’individuazione del nome non sia per nulla sufficiente: serve un gruppo di lavoro selezionato che lavori al programma, e poi, da questo gruppo, uscirà anche il nome del candidato o della candidata".

Su una cosa, però, Varese sollecita il ’cantiere’ del centrosinistra. "Tutto questo – taglia corto – deve essere fatto in fretta". Perché, osserva il docente, "la montagna sarà molto ripida da scalare e bisogna iniziare a scaldare i muscoli". Un messaggio, neanche troppo velato, a chi ancora pensa di poter temporeggiare. No, non c’è tanto tempo. E sui temi, in particolare su quello della sicurezza, la postura del centrosinistra deve essere diversa da quella del 2019. "Non bisogna fare come questa giunta – spiega – che si è limitata a spostare il problema dello spaccio da un quartiere all’altro. Il centrosinistra deve tenere bene a mente che quello della sicurezza è un tema molto sentito dai cittadini, a cui vanno date risposte". La domanda da porre agli elettori, conclude Varese, "non deve essere: ’vi siete divertiti di più in questi cinque anni?’, bensì ‘Siete stati meglio?’’". Alle urne l’ardua sentenza.

Federico Di Bisceglie