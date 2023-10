"La sinistra smetta di criticare, ci ha lasciato un’eredità pesante"

Non sono passate inosservate le considerazioni dell’ex sindaco di Vigarano, per 17 anni, Rossano Bellini che aveva invitato Oskar Spath, presidente e coordinatore del Circolo territoriale Fratelli d’Italia che aveva attaccato i governi precedenti della sinistra a ‘non fare di tutta l’erba un fascio’. Da qui la risposta secca di Spath: "Se Bellini ha avuto un moto di riflessione sui suoi mandati e sulle responsabilità quale ex-dirigente e sui mandati dei predecessori e di coloro che lo hanno avvicendato - premette - sicuramente una ragione esiste. Pertanto, come dovrebbe ben sapere, la misura si colma gradatamente prima che questa tracimi e diventi inarrestabile e ben visibile a tutti. Ci hanno lasciato in eredità che faticosamente stiamo rimettendo in sesto". Da qui una considerazione in risposta all’ex sindaco Bellini: "Ricordo che allora e fino al 2011 - dice il coordinatore di Fratelli d’Italia - era facile avere consenso e maggioranze bulgare in un territorio pervaso dall’egemonia della sinistra imperante. E in una regione rossa, speriamo ancora per poco, dove se non eri schierato a sinistra e non avevi la tessera era difficilissimo vivere e lavorare. Fortunatamente per tutti noi tempi sono cambiati". Spath rimanda al mittente l’attacco di Bellini sull’utilizzo della ex scuola elementare per farne appartamenti Acer: "L’invito è a informarsi", conclude Spath.