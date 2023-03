‘La Smania’ entra in sala, gli studenti si confrontano con la scrittrice Dezi

Oggi, dalle 17 alle 19, in viale Cavour 189 nella sala polivalente ci sarà la presentazione del libro ‘La smania’ di Cinzia Dezi, su invito della classe 5P del liceo Carducci, come completamento del progetto in collaborazione con la biblioteca popolare Il Giardino. La Smania è il romanzo vincitore del Premio Malerba di Narrativa e Sceneggiatura 2017. La protagonista, Ester Baruffi, è una giovane donna che si rifugia a Parigi per scappare dalla sua più grande passione da cui era sopraffatta: il teatro. Ester si ritrova a lavorare nelle più svariate realtà, intrattenendo i lettori con una narrativa ironica e piacevole anche negli innumerevoli momenti di difficoltà e sconforto.