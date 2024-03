La società ’44zero28’ cresce: "Ecco 3mila euro per aiutarla"

Il Comune di Poggio Renatico in questi anni ha riconosciuto e sostenuto le attività sportive che si sono impegnate nella diffusione della pratica sportiva.

In particolare negli ultimi anni è cresciuta l’Associazione 44zero28, che è riuscita a raccogliere diversi corsi, alcuni già presenti sul territorio e altri di nuova ideazione lavorando in un contesto dove le 3 palestre sono sature da parte delle attività storiche sul territorio.Per questo motivo l’amministrazione comunale ha riconosciuto un contributo di 3mila euro per il supporto dei maggiori costi sostenuti per svolgere le attività presso un magazzino privato in Via Don Minzoni, riconoscendo con la delibera la destinazione d’uso corretta del locale e la loro possibilità di effettuare attività nei confronti dei loro iscritti.

Il Presidente dell’Associazione 44zero28 commenta così questa collaborazione con il Comune: "È un importante e significativo supporto quello dimostrato dall’amministrazione nei confronti dall’ASD 44zero28 Sports. Dopo non aver potuto accedere agli spazi pubblici con tutte le nostre attività, ci siamo subito attivati per trovare una nuova sistemazione e continuare a garantire un servizio nel paese. I tesserati hanno creduto in noi, crescendo fino ad arrivare alle 260 unità, ed ora anche l’amministrazione supporta e crede in quanto di buono abbiamo fatto finora".

Il vicesindaco Andre Bergami aggiunge: "Ringraziamo il Presidente Nicola Frignani e tutti i volontari per il lavoro svolto". La diffusione della pratica sportiva concorre a tenere i giovani lontani dalla strada e rinsalda il legame sociale fra persone di diverse età. Lo sport è un aggregante naturale che fa crescere una comunità.

Per questo motivo il Comune di Poggio sostiene le società che sono diventate un punto di riferimento in paese, grazie alle innumerevoli attività svolte. 44zero28 infatti è arrivata ad avere oltre 200 tesserati, frutto del lavoro svolto negli anni. Una raltà sportiva che è un esempio per chi si propone di creare una società.

Laura Guerra