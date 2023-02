La società impone spesso modelli irraggiungibili La vita è invece un’avventura meravigliosa

Abbiamo intervistato gli studenti del nostro istituto che, come noi, hanno visto il film. Volevamo infatti capire quali fossero state le loro reazioni, se questo film potesse rilanciare messaggi positivi ai giovani e se i nostri compagni di scuola si fossero mai ritrovati nello stato d’animo dello Hobbit Bilbo. I pareri sono stati unanimi: nella società di oggi spesso, anche i giovani, preferiscono rimanere nei loro spazi, senza bisogno di cambiare qualcosa. Una società che, peraltro, impone spesso modelli irraggiungibili ai nostri occhi. C’è dunque la paura del fallimento, di non essere all’altezza. In passato le persone avevano più tempo per fare esperienze, vivevano la vita a piccoli passi e con i propri tempi. Oggi, invece, è tutto accelerato e non ci si ferma a riflettere sul fatto che la vita sia un’avventura meravigliosa se ci si mette in gioco, che ci si può migliorare lottando per una società meno individuale ed egoista. Il maestro sceglie Bilbo proprio perché vede in lui una scintilla e lo Hobbit inizia il suo viaggio fidandosi ed affidandosi ad una compagnia che gli farà vivere una straordinaria avventura. E lo stare insieme, essere uniti e pronti a superare insieme le difficoltà ascoltando i consigli di un maestro ci può far arrivare a cogliere il vero senso della vita.