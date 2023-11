La società operaia festeggia i 155 anni di storia

L’identità dei valori che uniscono la storia al presente, lavorando per il futuro. Compie 155 anni la "Società Operaia di Mutuo soccorso tra gli artigiani e gli operai del comune di Bondeno". Un anniversario di fondazione che si concretizza nell’oggi ripercorrendo il tempo per consolidare ideali di realtà. Si prepara l’evento per domenica 26 novembre ma lo fa con quella ‘stretta di mano’ tra la comunità che è il simbolo della Casa società operaia. "E’ nata come società di mutuo soccorso tra gli artigiani e i loro operai – spiega il presidente Paolo Saltari – ed è questo che abbiamo cercato di confermare e di condividere. Nel tempo è cambiata la denominazione ma non la base. Vogliamo riportare all’attenzione della gente i principi dei fondatori ovvero l’assistenza, la solidarietà, la diffusione della conoscenza. Per questo – sottolinea – dedicheremo il giorno dell’anniversario, che inizierà alle 9 alla Sala 2000, incentrandolo in modo particolare sulla prevenzione". Si parlerà infatti, con autorevoli relatori, del ‘cuore delle donne’ con un focus sulle malattie cardiovascolari tenuto dalla cardiologa Lucia Pirani, di "Un’alimentazione corretta per un cuore sempre giovane" con la biologa nutrizionista Elisabetta Ciannella, di attività motorie. C’è una stretta di mano con gli artigiani che si conferma e si rafforza: "E’ importante custodire questo tesoro di valori e di professionalità che ci hanno lasciato in eredità gli artigiani in funzione dei giovani – sottolinea Claudia Andreotti responsabile della sede di Bondeno di Cna che collabora all’evento –. Le imprese di oggi e gli artigiani pensionati, in collaborazione con le associazioni del territorio, sono presenti sul territorio". Per l’occasione, insieme al sindaco di Bondeno Simone Saletti, interverrà anche Matteo Carion presidente di Cna Ferrara. Il buffet alla Casa Operaia di viale Repubblica, sarà curato dagli studenti dello Ial di Ferrara "Si è creata con la scuola un rapporto di collaborazione – sottolinea Saltari – condividiamo tutte le loro finalità". Sono 182 oggi i soci dei quali una cinquantina iscritti da oltre 25 anni.

Claudia Fortini