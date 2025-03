La solidarietà al sindaco: "No violenza in Consiglio". Il Pd: "Protesta scomposta"

di Federico Di Bisceglie Si leva una voce, che solidarizza con il primo cittadino e il Consiglio Comunale dopo la gazzarra scatenata da un gruppo di manifestanti pro-Pal che ha interrotto i lavori dell’aula durante la discussione sul documento della maggioranza legato al conflitto in Medio Oriente.

LA VOCE DEL MEIS È quella di Guido Ottolenghi, presidente del Meis. "Esprimo la mia solidarietà alle istituzioni ferraresi, a seguito di quanto accaduto in Consiglio – scandice il numero uno dei Museo dell’Ebraismo e della Shoah – perché questi temi, così delicati e complessi, non possono essere affrontati con slogan, urli e schiamazzi. La situazione in Medio Oriente è molto delicata e approcciarla con modalità da tifoseria violenta non è il modo migliore per comprenderne tutte le sfaccettature. Ed è grave che ciò sia avvenuto in un consesso istituzionale". Parallelamente, la comunità ebraica ferrarese fa sapere che in queste ore invierà una lettera a Fabbri per manifestargli solidarietà dopo quanto accaduto a seguito della lettura, da parte della capogruppo di Fd’I, Iolanda Madeo, del documento firmato da tutta la maggioranza. Non solo.

LA COMUNITÀ ISLAMICA Anche Hassan Samid, presidente del Centro di cultura islamica in città ha manifestato privatamente la sua solidarietà al primo cittadino.

LEGA E MAGGIORANZA Vicinanza arriva anche dal deputato leghista, Davide Bergamini. "Massima solidarietà al sindaco Fabbri che è stato aggredito verbalmente da alcuni manifestanti pro Palestina mentre il consiglio comunale si trovava nel pieno della sua attività, discutendo le mozioni sulla questione mediorientale – si legge in una nota – A questo ‘attacco alla democrazia’, il primo cittadino ha prontamente risposto, cercando di preservare il regolare svolgimento dell’assise e difendendo così la dignità, il rispetto e soprattutto l’autonomia del Consiglio. Accusare il primo cittadino di avere ‘le mani sporche di sangue’ è gravissimo: un gesto inqualificabile avvenuto nel cuore pulsante della democrazia e che peraltro mistifica la realtà". Tutti i consiglieri di maggioranza hanno infatti – proprio ieri – presentato una mozione che rappresenta "una risposta ferma e decisa a questi episodi di violenza e intolleranza, riaffermando i valori fondamentali del rispetto e della democrazia all’interno del Consiglio". Il documento, che sarà sottoscritto dai consiglieri di maggioranza: l’obiettivo è impegnare l’Aula a condannare "con fermezza gli atti di violenza verbale e di intolleranza verificatisi nella seduta del 24 marzo". Il Consiglio "esprime la propria solidarietà al sindaco – prosegue ancora il documento – e ribadisce il proprio impegno a garantire un clima di rispetto e civile convivenza all’interno dell’aula e in tutte le sedi istituzionali". "È necessario – si legge – che il Consiglio prenda una posizione ferma e inequivocabile di condanna nei confronti di tali comportamenti, al fine di riaffermare i valori del rispetto e della democrazia". Se ne riparlerà durante la prossima seduta: il clima, comunque, non sarà dai migliori.

PD E ANSELMO Di questo è certo anche il capogruppo del Pd, Massimo Buriani che torna sul contenuto della mozione presentata dai dem assieme a La Comune e alla civica di Anselmo. Non senza premettere di "stigmatizzare le proteste scomposte e violente messe in atto dai militanti pro-Palestinesi. Non condividiamo questo metodo di fare politica". Tuttavia, aggiunge il dem, "stigmatizziamo anche il comportamento del sindaco Fabbri che, alzandosi dalla sua postazione e affrontandoli direttamente, ha alzato il livello dello scontro". "In consiglio – ricostruisce Buriani – sul tema mediorientale sono approdati tre documenti. Il nostro, conteneva una ferma condanna all’efferato attacco perpetrato dai terroristi di Hamas ai danni della popolazione civile israeliana e un’altrettanto dura condanna alla spropositata reazione del governo israeliano guidato dalla destra. Ferma restando la gravità di quanto accaduto i 7 ottobre 2023, non è giustificabile ai nostri occhi che Israele abbia voluto punire in maniera collettiva l’intero popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania". Da ultimo, il gruppo Anselmo chiede "la posizione del sindaco su disordini e se intende scusarsi con il consigliere Segala".